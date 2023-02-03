Kocaeli Şehir Hastanesi muhteşem bir eser

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Teknik heyetten de çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, "Şehir Hastanemiz, hem vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanması açısından, hem de çalışanların kolay hizmet vermesi bakımından dünyanın sayılısı hastaneleri arasında yer alacaktır. Kocaeli Şehir Hastanemiz, muhteşem bir eserdir. Hizmetlerin en iyisine layık milletimize bu göz kamaştırıcı eseri kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.

“ŞEHRİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR ESER KAZANMIŞ OLACAK”

“1218 yatak kapasitesi, 235 poliklinik ve 63 ameliyathaneye sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi şehrimiz için gurur vesilesidir” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Kocaeli Şehir Hastanemizin en son sistem ve teknik donanımı ile bütün ayrıntıları düşünülmüş. Şehir hastanemizin açılmasının ardından yatak kapasitesi ve yoğun bakım üniteleri noktasından önemli bir artış olacak. Şehir Hastanemizin içerisinde vatandaşımızın sağlık hizmetlerini almakta zorlanmamalarına ayrıca özen gösterilmiş. Ülkemizin en donanımlı kurumlarından biri olan şehir hastanemiz hizmete açıldığında şehrimiz çok önemli bir eseri kazanmış olacak. 22 yıldır AK Parti’nin sağlık politikalarının eseri olan şehir hastanelerimiz, güçlü sağlık altyapısı ile insanı merkeze alan sağlık sistemimizin çok büyük bir eseridir” ifadelerini sarf etti.

“MİLLETİMİZE HER ŞEYİN EN GÜZELİ YAKIŞIR”

Şehir Hastanesi’nde bir dizi inceleme ve detaylı bir bilgilendirme alan Başkan Büyükakın, “Şunun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Türkiye’de devreye giren her şehir hastanemiz ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline gelmiştir. Milletimiz bu hizmetleri alan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve tüm ilgililere dua ediyor. Bu hastanelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de teknolojik açıdan çok ileri seviyede olması. Milletimize her şeyin en güzeli yakışır” diyerek açıklamalarını tamamladı.