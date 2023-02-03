03 Şub 2023 - 12:05- Spor G: 03 Şub 2023 - 12:18

MARTI AVI ÖNCESİ KENETLENDİK: Yolun sonu 1.Lig

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yeni yönetimi Kocaelispor’u İzmit Mimar Sinan Köprüsü’ndeki dernek lokalinde kahvaltıda ağırladı.
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Bugün sabah saat 11.00’de Mimar Sinan Üstgeçidi’nde yer alan cafede Hodri Meydan Taraftarlar Derneğinin düzenlemiş olduğu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yöneticiler, teknik ekip ve oyuncuların katılım sağladığı kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli derneğin yeni yönetimi ile tanıştıktan sonra çarşı turu atacak olan yeşil siyahlılar toplu şekilde Yeni Cuma Camii’nde Cuma Namazı kılacak.
# Kocaelispor

03 Şub 2023 - 12:05 - Spor

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