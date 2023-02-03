Bugün sabah saat 11.00’de Mimar Sinan Üstgeçidi’nde yer alan cafede Hodri Meydan Taraftarlar Derneğinin düzenlemiş olduğu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yöneticiler, teknik ekip ve oyuncuların katılım sağladığı kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli derneğin yeni yönetimi ile tanıştıktan sonra çarşı turu atacak olan yeşil siyahlılar toplu şekilde Yeni Cuma Camii’nde Cuma Namazı kılacak.
03 Şub 2023 - 12:05- Spor Güncelleme: 03 Şub 2023 - 12:18
MARTI AVI ÖNCESİ KENETLENDİK: Yolun sonu 1.Lig
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yeni yönetimi Kocaelispor’u İzmit Mimar Sinan Köprüsü’ndeki dernek lokalinde kahvaltıda ağırladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.