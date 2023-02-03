MARTI AVI ÖNCESİ KENETLENDİK: Yolun sonu 1.Lig

Bugün sabah saat 11.00’de Mimar Sinan Üstgeçidi’nde yer alan cafede Hodri Meydan Taraftarlar Derneğinin düzenlemiş olduğu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, yöneticiler, teknik ekip ve oyuncuların katılım sağladığı kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli derneğin yeni yönetimi ile tanıştıktan sonra çarşı turu atacak olan yeşil siyahlılar toplu şekilde Yeni Cuma Camii’nde Cuma Namazı kılacak.