Fahri Örengül, İstanbul’daki çalıştayda konuşma yapacak

“İş Dünyası ve İnsan Hakları: Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışlarının Desteklenmesi” İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Ortaklık Çalıştayı Gündemi, Japonya Hükümeti’nin Desteğiyle 8 Şubat’ta saat 10.00’da Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Merkezi’nde yapılacak. Gazetemiz yazarı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Örengül, programın açılış konuşmasını yapacak.

İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Ortaklık Çalıştayı Gündemi

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