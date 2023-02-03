03 Şub 2023 - 12:18- Gündem G: 03 Şub 2023 - 12:43

Fahri Örengül, İstanbul’daki çalıştayda konuşma yapacak

Gazetemiz yazarı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Örengül, İstanbul Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de yapılacak çalıştayda konuşma yapacak.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Fahri Örengül, İstanbul’daki çalıştayda konuşma yapacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

“İş Dünyası ve İnsan Hakları: Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışlarının Desteklenmesi” İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Ortaklık Çalıştayı Gündemi, Japonya Hükümeti’nin Desteğiyle 8 Şubat’ta saat 10.00’da Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Merkezi’nde yapılacak. Gazetemiz yazarı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Örengül, programın açılış konuşmasını yapacak.

İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Ortaklık Çalıştayı Gündemi 

is-dunyasinda-yasanan-insan-haklari-ihlalleri-calistayi.pdf
# türkiye
Ekli Dosyalar

03 Şub 2023 - 12:18 - Gündem

Muhabir  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.266.569 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Murat Öter: Bu silahlanma neye karşı? mask
Murat Öter: Bu silahlanma neye karşı?
İzmit Ziraat Odası Kongresinde içeri alınmayan köylü isyan etti mask
İzmit Ziraat Odası Kongresinde içeri alınmayan köylü isyan etti
MHP'li Demirbaş ve yönetimi Büyükakın'ı ziyaret etti! Neler konuşuldu? mask
MHP'li Demirbaş ve yönetimi Büyükakın'ı ziyaret etti! Neler konuşuldu?
Kocaeli Derince'de 3+1 daire icradan satılık mask
Kocaeli Derince'de 3+1 daire icradan satılık
Kocaeli Çayırova'da 93 m² dubleks daire icradan satılık mask
Kocaeli Çayırova'da 93 m² dubleks daire icradan satılık
Kocaeli Başiskele'de işyeri icradan satılık mask
Kocaeli Başiskele'de işyeri icradan satılık
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL