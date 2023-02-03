Fahri Örengül, İstanbul’daki çalıştayda konuşma yapacak

“İş Dünyası ve İnsan Hakları: Türkiye’de Sorumlu İşletme Davranışlarının Desteklenmesi” İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Ortaklık Çalıştayı Gündemi, Japonya Hükümeti’nin Desteğiyle 8 Şubat’ta saat 10.00’da Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center Merkezi’nde yapılacak. Gazetemiz yazarı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Örengül, programın açılış konuşmasını yapacak.
İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu Ortaklık Çalıştayı Gündemi
is-dunyasinda-yasanan-insan-haklari-ihlalleri-calistayi.pdf
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.