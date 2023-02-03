03 Şub 2023 - 12:31- Sağlık G: 03 Şub 2023 - 12:40

Saçların Dökülmesini Hangi Besinler Engeller? Nelere Dikkat Edilmeli?

Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi. Kış mevsimi geldiğinde saçlarımız sonbahar yaprakları gibi dökülmeye başlar. Öncelikle hekimi desteği ile gerekli kan değerlerinize baktırılmalı.
Saçların Dökülmesini Hangi Besinler Engeller? Nelere Dikkat Edilmeli? mask
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Saç, kök ve tel olarak ikiye ayrılır. Kök kısım baş derisinin altında kalır ve saç telini besleyen bu kısımdır. Saç derisinden sebum salgılanır, sebum saç derisinden salgılanan yağdır. Bu kısım fazla olduğunda saç kökü yeterince beslenemez, saç güçsüz kalır ve dökülme gerçekleşir. Saç sağlığında kullanılan şampuan ve bakım oldukça önemlidir fakat buna istinaden beslenme bu süreçte başroldedir. Sağlıklı saçların yapısında keratin adlı protein bulunur. Yetersiz protein tüketimi olduğunda saçlar güçlenemez ve kırılmalar başlar. Saç sağlığını güçlendiren bir çok besin öğesi vardır. Bunlar A,B,C,D,E grubu vitaminlerdir. Demir eksikliği , çinko , selenyum , bakır, magnezyum saçın bileşenini güçlendirmektedir.

Güçlü, sağlam, parlak saçlar için protein ve demir grubu haftalık beslenmenizde olmalıdır. Her akşam salatalarınıza sebze ekleyebilirsiniz;

*Protein grubu;

Kurubaklagil

Tam tahıllar

*Demir grubu;

Pekmez

Yeşil sebzeler

Domates

Kuru kayısı

Yağlı tohumlar

Biotin saç ve tırnak vitaminidir, saç foleküllerinin fonksiyonunu arttırmaktadır, işlem görmüş ve yıpranmış saçların iyileşmesine yardımcıdır. Birçok besinde bulunan biotin bağırsaklarımızda da üretilir, karnabahar ve yer fıstığı en iyi biotin kaynaklarındandır.

Çinko; Eksikliğinde saçlarda kepek oluşmasına yol açarken fazla tüketilmesi de saçların dökülmesine sebep olur. Çünkü saç köklerindeki yağ bezlerinin çalışmasına yardımcı olur.

Mantar ve kurubaklagiller En önemli çinko grupları besinlerindendir. Haftada 2-3 kez tüketebilirsiniz.

Selenyum; saç derisinin canlı kalmasında etkilidir, kepeği önler. Brokoli , lahana , salatalık , kerebiz , soğan , turp , sarımsak , mantar , kakao , kurubaklagiller en iyi selenyum kaynaklarındandır.

Magnezyum; Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, badem, brokoli, kabak, patates, fasulye, çikolata

A vitamini; Kuru saç a vitamininden yetersiz saçtır. Havuç, kayısı, kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, roka, maydanoz, dereotu, tere

E vitamini; Bitkisel yağlar, ay çekirdeği, yer fıstığı, yeşil yapraklı sebzeler

C vitamini; Meyveler, sebzeler, karnabahar

D vitamini; Tüm tahıllar

B 12; Kan hücrelerinin oluşum mekanizmasında yer alır ve yetersizliğinin en önemli belirtisi saç dökülmesidir.

Omega 3-6; saçların doğal parlaklığı için en önemli kaynaklardır. Ceviz, badem, fındık.

03 Şub 2023 - 12:31 - Sağlık

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