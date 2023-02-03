SGK İzmit’te memurlar iş yavaşlatma eyleminde

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) örgütlü Memur-Sen’e bağlı sendikalar, EYT ve çıkacak yapılandırmalarla artacak iş yoğunluğu nedeniyle personel sayısının ve fazla mesai ücretlerinin artırılması talebiyle bugün iş yavaşlatma eylemi yapacak. Memurlar, istemleri karşılanmazsa EYT müracaatlarının ilk günü tam gün iş bırakacaklarını açıkladı.
SAATLİK MESAİ 27 TL
Cumartesi günü mesai çağırıldığı ve mesai için saatlik 27 TL ücret aldığı öğrenilen memurlar artan iş yüküne ve düşük ücrete dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde iş yavaşlatma eylemi başlattı. İzmit SGK’da eyleme katıldı. İşlemini yapmak için kuruma gelen birçok vatandaş memurun olmaması sebebiyle geri döndü.
EYT’NİN ÇIKTIĞI GÜN İŞİ BIRAKIYORLAR
Büro- Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Türk” 3 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu fazla mesaiye kalmama kararı aldık. Arkadaşlarımız haftasonu geliyorlar, servis yok, yemek yok böyle bir adalet yok. 3 Mart’a kadar iş yavaşlatma ve EYT’nin resmi başvurularının başlayacağı 9 şubat tarihinde komple işe gelmeme kararı aldık. 666 Kanun Hükmünde Kararname ile elimizden alınan hakları geri istiyoruz.”dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.