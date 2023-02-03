03 Şub 2023 - 13:41- Ekonomi G: 03 Şub 2023 - 13:44

SGK İzmit’te memurlar iş yavaşlatma eyleminde

3600 ek gösterge ile iş yükü artan SGK personelleri EYT ve borç yapılandırmaları ile iş yükleri arttı. Zorunlu fazla mesai ve düşük ücret altında çalışan memurlar personel sayısının ve mesai ücretlerinin artırılmasını talep etti. SGK memurları 3 Mart’a kadar iş yavaşlatma eylemi başlattı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
SGK İzmit’te memurlar iş yavaşlatma eyleminde mask
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) örgütlü Memur-Sen’e bağlı sendikalar, EYT ve çıkacak yapılandırmalarla artacak iş yoğunluğu nedeniyle personel sayısının ve fazla mesai ücretlerinin artırılması talebiyle bugün iş yavaşlatma eylemi yapacak. Memurlar, istemleri karşılanmazsa EYT müracaatlarının ilk günü tam gün iş bırakacaklarını açıkladı.

SAATLİK MESAİ 27 TL
Cumartesi günü mesai çağırıldığı ve mesai için saatlik 27 TL ücret aldığı öğrenilen memurlar artan iş yüküne ve düşük ücrete dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde iş yavaşlatma eylemi başlattı. İzmit SGK’da eyleme katıldı. İşlemini yapmak için kuruma gelen birçok vatandaş memurun olmaması sebebiyle geri döndü.

EYT’NİN ÇIKTIĞI GÜN İŞİ BIRAKIYORLAR
Büro- Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Türk” 3 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu fazla mesaiye kalmama kararı aldık. Arkadaşlarımız haftasonu geliyorlar, servis yok, yemek yok böyle bir adalet yok. 3 Mart’a kadar iş yavaşlatma ve EYT’nin resmi başvurularının başlayacağı 9 şubat tarihinde komple işe gelmeme kararı aldık. 666 Kanun Hükmünde Kararname ile elimizden alınan hakları geri istiyoruz.”dedi.
# Yemek

03 Şub 2023 - 13:41 - Ekonomi

Muhabir  Cihat Polat

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