2013 model BMW marka X SDrive icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/474 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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https://www.ilan.gov.tr/ilan/1124710/vasita- otomobil-2013-model-bmw-marka-x-sdrive-icradan-satiliktir