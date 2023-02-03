03 Şub 2023 - 17:36- Gündem G: 03 Şub 2023 - 17:38

2013 model BMW marka X SDrive icradan satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2013 model BMW marka X SDrive icradan satılık
2013 model BMW marka X SDrive icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/474 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1124710/vasita- otomobil-2013-model-bmw-marka-x-sdrive-icradan-satiliktir
# otomobil

03 Şub 2023 - 17:36 - Gündem

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