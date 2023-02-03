Pandemi döneminde gebeyken ECMO'ya bağlanan ve sezaryen doğuma alınan dünyadaki ilk vaka olarak literatüre giren Nida Pelit, 2021 yılının ekim ayında Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mihra bebeği dünyaya getirdi. Nida Pelit, 2021 yılının ekim ayında girdiği hastaneden, geçen sene mart ayında taburcu oldu. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Nida Pelit, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece yaşamını yitirdi. Bugün Gebze Yeşiltepe Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Nida Pelit'in eşi Anıl Pelit, yakınları ve birçok kişi katıldı. Pelit'in cenazesi Cumaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
03 Şub 2023 - 17:37- Asayiş Güncelleme: 03 Şub 2023 - 17:40
Literatüre giren o anne, son yolculuğuna uğurlandı
KOCAELİ'de, pandemi döneminde Covid hastası Nida Pelit (30), yapay kalp ve akciğer cihazı ECMO altındayken sezaryenle doğum yaparak dünyadaki ilk vaka olarak literatüre girdi. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitiren Pelit, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.