İYİ Parti’den Milli İrade Meydanı eleştirisi: Problemleri çözeceğinize artırıyorsunuz!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde gerçekleştirilen Milli İrade Meydanı çalışmalarına eleştiriler yöneltti. İzmit’te trafiğin en yoğun olduğu bölgede böyle bir proje inşa etmenin dezavantajlarını sıralayan Nusret Acur, “Siz böyle büyük ve kentin en değerli bölgesindeki mevcut otoparkı yok ettiniz. Yaptığınız projeye de yeraltı otoparkı düşünmediniz. Problemleri çözeceğinize arttırarak iş yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“MEYDANLAR YAYA AKSLARI ÜZERİNE YAPILIR”

Nusret Acur’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “İzmit Milli İrade Meydanı'nda çok yanlış bir projeyi sürdürmeye devam ediyorsunuz. Meydanlar yaya aksları üzerinde yapılır. Dünyanın bütün gelişmiş kentlerindeki meydanlar böyledir. Kenti gezerken yollar sizi kentin prestij meydanına çıkartır. Burası ise etrafı yoğun trafiğin olduğu bir bölge.

MEVCUT OTOPARKI YOK ETTİNİZ!

Bir tarafı 8 şeritli, diğer tarafı 6 şeritli yolları aşıp meydana ulaşmanız gerekiyor. Bu çok zor. Proje bu yönüyle de yanlış. Hadi diyelim yaptınız. Kentin en büyük problemi otopark problemi. Siz böyle büyük ve kentin en değerli bölgesindeki mevcut otoparkı yok ettiniz. Yaptığınız projeye de yeraltı otoparkı düşünmediniz. Problemleri çözeceğinize arttırarak iş yapıyorsunuz. Bu kent bunu hak etmiyor. Diyaloğa kapalı ‘Biz biliriz’ denilerek yaptığını projeyi esefle takip ediyoruz.”