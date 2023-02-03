İZGiAD kongreye gidiyor

İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) kongresinde görev değişimi yaşanacak. İZGİAD Başkan Yardımcısı Kerem Oğuz, mevcut başkan Eray Bodur’dan başkanlığı devralacak
TEK LİSTE
İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) kongreye gidiyor. İZGİAD 11. Olağan Kongresi 8 Şubat Çarşamba günü saat 18.00’da Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılacak. Kerem Oğuz' un başkanlığında hazırlanan tek liste ile seçime gidilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.