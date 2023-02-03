03 Şub 2023 - 17:47- Ekonomi G: 03 Şub 2023 - 18:12

İZGiAD kongreye gidiyor

İZGİAD 11. Olağan Kongresi 8 Şubat'ta KOTO'da gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut başkan Eray Bodur'un yardımcısı Kerem Oğuz tek liste ile seçime girecek

Cihat Polat
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İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) kongresinde görev değişimi yaşanacak. İZGİAD Başkan Yardımcısı Kerem Oğuz, mevcut başkan Eray Bodur’dan başkanlığı devralacak

TEK LİSTE
İzmit Genç İşadamları Derneği (İZGİAD) kongreye gidiyor. İZGİAD 11. Olağan Kongresi 8 Şubat Çarşamba günü saat 18.00’da Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda yapılacak. Kerem Oğuz' un  başkanlığında hazırlanan tek liste ile seçime gidilecek.
# genç

03 Şub 2023 - 17:47 - Ekonomi

Muhabir  Cihat Polat

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