Eşme ve Y.Y.Barbaros Süper Lig'e hoş geldin

EŞME İLK DEFA SÜPER AMATÖR'DE: 1-0

Avni Kalkavan ve Cephanelik Stadları'nda oynanan karşılaşmalar büyük heyecan yarattı. Karatepe Gençlerbirliği ile final müsabakasına çıkan Eşmespor, galibiyeti tek golle aldı. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan mücadelede Eşmespor golü uzatmalarda buldu. Seyfettin Tufanlı takımına Süper Amatör'ün anahtarını getiren golü kaydetti. Karşılaşma sonrasında Eşmesporlular galibiyetin tadını çıkardı.

BARBAROS ZAFER KAZANDI: 2-1

1.Kümenin diğer final maçında Yeniyalı Barbarosspor ile Bağçeşmespor karşı karşıya geldi. Derince Stadı'nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda futbol sever takip etti. Kazananın Süper Amatör Lig'e çıkacağı karşılaşmayı Yeniyalı Barbarosspor 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmayı takip eden Yeniyalı taraftarı galibiyeti doyasıya kutladı.

EŞME İÇİN SÜPER GECE!

Eşmespor, Karatepe Gençlerbirliği'ni 1-0, Yeniyalı Barbarosspor ise, Bağçeşmespor'u 2-1 mağlup ederek, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

YENİYALI UYUMADI

Yeniyalı Barbarosspor Süper Lig’e yükselirken, mahalle adeta sabaha kadar uyumadı.