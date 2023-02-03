Eşme ve Y.Y.Barbaros Süper Lig'e hoş geldin

EŞME İLK DEFA SÜPER AMATÖR'DE: 1-0
Avni Kalkavan ve Cephanelik Stadları'nda oynanan karşılaşmalar büyük heyecan yarattı. Karatepe Gençlerbirliği ile final müsabakasına çıkan Eşmespor, galibiyeti tek golle aldı. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan mücadelede Eşmespor golü uzatmalarda buldu. Seyfettin Tufanlı takımına Süper Amatör'ün anahtarını getiren golü kaydetti. Karşılaşma sonrasında Eşmesporlular galibiyetin tadını çıkardı.
BARBAROS ZAFER KAZANDI: 2-1
1.Kümenin diğer final maçında Yeniyalı Barbarosspor ile Bağçeşmespor karşı karşıya geldi. Derince Stadı'nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda futbol sever takip etti. Kazananın Süper Amatör Lig'e çıkacağı karşılaşmayı Yeniyalı Barbarosspor 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmayı takip eden Yeniyalı taraftarı galibiyeti doyasıya kutladı.
EŞME İÇİN SÜPER GECE!
Eşmespor, Karatepe Gençlerbirliği'ni 1-0, Yeniyalı Barbarosspor ise, Bağçeşmespor'u 2-1 mağlup ederek, Süper Amatör Lig'e yükseldi.
YENİYALI UYUMADI
Yeniyalı Barbarosspor Süper Lig’e yükselirken, mahalle adeta sabaha kadar uyumadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.