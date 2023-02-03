03 Şub 2023 - 19:25- Spor G: 03 Şub 2023 - 19:34

Eşme ve Y.Y.Barbaros Süper Lig'e hoş geldin

1.Amatör Küme'de, Play - Off mücadelesi veren, Eşmespor ve Yeniyalı Barbarosspor, rakiplerini mağlup ederek Süper Amatör Lig'e yükseldi
Eşme ve Y.Y.Barbaros Süper Lig'e hoş geldin mask
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EŞME İLK DEFA SÜPER AMATÖR'DE: 1-0
Avni Kalkavan ve Cephanelik Stadları'nda oynanan karşılaşmalar büyük heyecan yarattı. Karatepe Gençlerbirliği ile final müsabakasına çıkan Eşmespor, galibiyeti tek golle aldı. Normal süresi 0-0 berabere tamamlanan mücadelede Eşmespor golü uzatmalarda buldu. Seyfettin Tufanlı takımına Süper Amatör'ün anahtarını getiren golü kaydetti. Karşılaşma sonrasında Eşmesporlular galibiyetin tadını çıkardı.

BARBAROS ZAFER KAZANDI: 2-1
1.Kümenin diğer final maçında Yeniyalı Barbarosspor ile Bağçeşmespor karşı karşıya geldi. Derince Stadı'nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda futbol sever takip etti. Kazananın Süper Amatör Lig'e çıkacağı karşılaşmayı Yeniyalı Barbarosspor 2-1'lik skorla geçti. Karşılaşmayı takip eden Yeniyalı taraftarı galibiyeti doyasıya kutladı.

EŞME İÇİN SÜPER GECE!
Eşmespor, Karatepe Gençlerbirliği'ni 1-0, Yeniyalı Barbarosspor ise, Bağçeşmespor'u 2-1 mağlup ederek, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

YENİYALI UYUMADI
Yeniyalı Barbarosspor Süper Lig’e yükselirken, mahalle adeta sabaha kadar uyumadı.

# Futbol

03 Şub 2023 - 19:25 - Spor

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