Durmuş: Esnafın beklentisi, kira ve elektrik faturalarında indirim

Türkiye'de 2022 enflasyonu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre yüzde 137,55, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yüzde 64,27 oldu. Buna bağlı olarak asgari ücretin artışı ve enflasyona dayalı kira fiyatlarında yaşanan yükseliş esnafın boynunu büktü. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş’tan aldığımız değerlendirmeye göre, Kocaeli esnafı 2023 yılında kira fiyatlarında ve elektrik faturalarında indirim talep ediyor.

“ELEKTRİK İNDİRİMİ BEKLİYORUZ”

Yeni yılda esnafın beklentilerini ifade eden KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “2023 yılının başındayız. Esnaf artan kiralardan ve elektrik faturalarından dolayı çok fazla sıkıntı çekiyor. Bizim beklentilerimiz üzerimizden bu yüklerin alınması doğrultusundadır. Özellikle elektrik indirimi bekliyoruz, faturalarımız çok yüksek geliyor. Bunun dışında kira fiyatlarını en fazla yüzde 70 olarak açıkladılar fakat işyeri kiralarında yüzde 100’lük bir artış söz konusu. Bununla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılmalı. Nasıl ki ev sahipleri en fazla yüzde 25 artış yapıyor ise, işyerleri kiraları da en fazla yüzde 40 civarında yapılmalı” dedi.

“600 ESNAF SIRADA”

Son olarak geçtiğimiz zamanlarda kooperatif tarafından açıklanan Esnaf ve Sanatkarlar Kredisi hakkında konuşan Durmuş, “Kooperatiflerimiz daha iyi bilir fakat bununla ilgili de yoğun bir talep söz konusu. Esnafımız sırada, kredi bekliyor. Bir hızlandırma yapılırsa çok iyi olur. Daha önce odamıza üye olmayan esnaflar kredi almak için üye olmaya başladı. Sayımız da gittikçe yükseliyor. 600 kişi sırada” ifadelerine yer verdi.