03 Şub 2023 - 19:45- Spor G: 03 Şub 2023 - 19:56

Koyun: “Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın”

Bugünkü kahvaltı etkinliği sırasında açıklama yapan Başkan Engin Koyun “Aramızda ufak kırgınlıklar vardı, bugün mübarek bir gün, Bu toplantı vesilesiyle artık aramızdaki kırgınlıkların son bulmasını arzu ediyorum. Küfürlerin bittiği, hakaretlerin bittiği ve 90 dakika boyunca takımını destekleyen taraftar ile takım, bir bütün olarak şampiyonluğa ilerlememizi temenni ediyorum” dedi.

Ömer Lütfi Çelik
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Koyun: “Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” mask
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“BUGÜNÜ BARIŞMA GÜNÜ İLAN EDİYORUM”

Koyun sözlerini şöyle tamamladı :

“Bugünü, sizlerin aracılığıyla, barışma günü olarak ilan ediyorum. Kocaelispor için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanın evimizi, işimizi unuttuk, varımız yoğumuz Kocaelispor'un menfaatleri oldu. Şehir, taraftarıyla, takımıyla teknik heyeti ve yönetimi ile bütünleşerek bu yıl Kocaelispor'u şampiyon yapacak. Sarıyer maçı ile tribünleri hınca hınç dolduralım, beyaz yeni bir sayfa açalım. Eğer biz bir ve bütün olursak, bırakın 1. Lig'e, Süper Lig'e bile adımızı yazdırırız. Efsane geri döndü”.
# Kocaelispor

03 Şub 2023 - 19:45 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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