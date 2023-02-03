Koyun: “Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın”

“BUGÜNÜ BARIŞMA GÜNÜ İLAN EDİYORUM”
Koyun sözlerini şöyle tamamladı :
“Bugünü, sizlerin aracılığıyla, barışma günü olarak ilan ediyorum. Kocaelispor için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanın evimizi, işimizi unuttuk, varımız yoğumuz Kocaelispor'un menfaatleri oldu. Şehir, taraftarıyla, takımıyla teknik heyeti ve yönetimi ile bütünleşerek bu yıl Kocaelispor'u şampiyon yapacak. Sarıyer maçı ile tribünleri hınca hınç dolduralım, beyaz yeni bir sayfa açalım. Eğer biz bir ve bütün olursak, bırakın 1. Lig'e, Süper Lig'e bile adımızı yazdırırız. Efsane geri döndü”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.