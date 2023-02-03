Koyun: “Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın”

“BUGÜNÜ BARIŞMA GÜNÜ İLAN EDİYORUM”

Koyun sözlerini şöyle tamamladı :

“Bugünü, sizlerin aracılığıyla, barışma günü olarak ilan ediyorum. Kocaelispor için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanın evimizi, işimizi unuttuk, varımız yoğumuz Kocaelispor'un menfaatleri oldu. Şehir, taraftarıyla, takımıyla teknik heyeti ve yönetimi ile bütünleşerek bu yıl Kocaelispor'u şampiyon yapacak. Sarıyer maçı ile tribünleri hınca hınç dolduralım, beyaz yeni bir sayfa açalım. Eğer biz bir ve bütün olursak, bırakın 1. Lig'e, Süper Lig'e bile adımızı yazdırırız. Efsane geri döndü”.