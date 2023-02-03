Fırat Gül: “Özlediğimiz tablo bu!”

Lider takımın lider teknik adamı Gül, “ Kocaelispor'un özlediği tablo bu. Taraftarıyla, takımıyla, yönetimiyle ve teknik heyetiyle bütünleşmiş olarak, İnşallah şampiyonluğa ilerleyeceğiz. Şampiyon olmamamız için hiçbir sebep yok. Taraftarımız güçlü, camiamız güçlü, takımımız hazır. Bundan sonraki süreçte tek bir temennimiz var, o da şampiyonluğa gidene kadar bu bütünlüğün korunması ve devam etmesidir” dedi.
FIRAT GÜL MORALLİYDİ
Sarıyer maçı öncesi içindeki tüm kırgınlıkları atan teknik adam Fırat Gül, morali yüksek şekilde güzel bir açıklama yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.