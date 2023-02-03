Fırat Gül: “Özlediğimiz tablo bu!”

Lider takımın lider teknik adamı Gül, “ Kocaelispor'un özlediği tablo bu. Taraftarıyla, takımıyla, yönetimiyle ve teknik heyetiyle bütünleşmiş olarak, İnşallah şampiyonluğa ilerleyeceğiz. Şampiyon olmamamız için hiçbir sebep yok. Taraftarımız güçlü, camiamız güçlü, takımımız hazır. Bundan sonraki süreçte tek bir temennimiz var, o da şampiyonluğa gidene kadar bu bütünlüğün korunması ve devam etmesidir” dedi.

FIRAT GÜL MORALLİYDİ

Sarıyer maçı öncesi içindeki tüm kırgınlıkları atan teknik adam Fırat Gül, morali yüksek şekilde güzel bir açıklama yaptı.