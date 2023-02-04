04 Şub 2023 - 09:37- Spor G: 04 Şub 2023 - 09:48

Lider Kocaelispor martı avında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Lider Kocaelispor evinde Sarıyer'i ağırlıyor. Saat 14.00'da başlayacak maçı dakika dakika www.kocaeligazetesi.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Lider Kocaelispor martı avında mask

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Konuk ekip Sarıyer ise ligde oynadığı 22 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demir'e 2-0 mağlup olan Sarıyer, topladığı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

MAÇIN KÜNYESİ:

KOCAELİSPOR-SARIYER:

STAT: KOCAELİ STADYUMU

HAKEMLER: Enver Aydın, Arif Dilmeç, Baykal Tuna, Ali Rıza Altunbakır(4. Hakem)

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ

5. DIOGO ALEKSIS

7. CEM EKİNCİ

8. YUSUF CİHAT

80.BEYKAN ŞİMŞEK

10. TAYFUN AYDOĞAN

18. MERT ÇÖLGEÇEN

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

27. EMRE NEFİZ

SARIYER:

1. ÖMER ALICI

6. DOĞAN ATEŞ

8. HÜSEYİN ALTUĞ

10. BERKAY GÖRMEZ

15. ERDİNÇ PEKGÖZ

20. ATALAY BABACAN

24. IŞIK KAAN ARSLAN

34. MUHARREM DOĞAN

54. TİMUR KOSOVALI

57. RAMAZAN ÇEVİK

92. MELİK DERİN

# Ankara, Kocaelispor

04 Şub 2023 - 09:37 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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