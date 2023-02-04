Lider Kocaelispor martı avında

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Konuk ekip Sarıyer ise ligde oynadığı 22 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demir'e 2-0 mağlup olan Sarıyer, topladığı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.

MAÇIN KÜNYESİ:

KOCAELİSPOR-SARIYER:

STAT: KOCAELİ STADYUMU

HAKEMLER: Enver Aydın, Arif Dilmeç, Baykal Tuna, Ali Rıza Altunbakır(4. Hakem)

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

3. YALÇIN KILINÇ

5. DIOGO ALEKSIS

7. CEM EKİNCİ

8. YUSUF CİHAT

80.BEYKAN ŞİMŞEK

10. TAYFUN AYDOĞAN

18. MERT ÇÖLGEÇEN

19. ATİLA TURAN

32. MEHMET YILMAZ

27. EMRE NEFİZ

SARIYER:

1. ÖMER ALICI

6. DOĞAN ATEŞ

8. HÜSEYİN ALTUĞ

10. BERKAY GÖRMEZ

15. ERDİNÇ PEKGÖZ

20. ATALAY BABACAN

24. IŞIK KAAN ARSLAN

34. MUHARREM DOĞAN

54. TİMUR KOSOVALI

57. RAMAZAN ÇEVİK

92. MELİK DERİN