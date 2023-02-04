Lider Kocaelispor martı avında

Ev sahibi Kocaelispor, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 48 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Konuk ekip Sarıyer ise ligde oynadığı 22 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankara Demir'e 2-0 mağlup olan Sarıyer, topladığı 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
MAÇIN KÜNYESİ:
KOCAELİSPOR-SARIYER:
STAT: KOCAELİ STADYUMU
HAKEMLER: Enver Aydın, Arif Dilmeç, Baykal Tuna, Ali Rıza Altunbakır(4. Hakem)
KOCAELİSPOR:
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT
80.BEYKAN ŞİMŞEK
10. TAYFUN AYDOĞAN
18. MERT ÇÖLGEÇEN
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
27. EMRE NEFİZ
SARIYER:
1. ÖMER ALICI
6. DOĞAN ATEŞ
8. HÜSEYİN ALTUĞ
10. BERKAY GÖRMEZ
15. ERDİNÇ PEKGÖZ
20. ATALAY BABACAN
24. IŞIK KAAN ARSLAN
34. MUHARREM DOĞAN
54. TİMUR KOSOVALI
57. RAMAZAN ÇEVİK
92. MELİK DERİN
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kanalan Fruk - Bastır körfezim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.