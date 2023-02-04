Saat 17.00 sıralarında, Gebze Mollafenari mevkisinde bulunan karavan kamp alanındaki karavandaki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karavanda yaşayanlar dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavanın içerisi ve eşyalar yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
04 Şub 2023 - 09:47- Asayiş Güncelleme: 04 Şub 2023 - 09:49
Kamp alanındaki karavan yandı
Gebze ilçesinde kamp alanındaki karavanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, karavanın içerisindeki eşyalar yandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.