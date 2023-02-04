Kamp alanındaki karavan yandı 

Saat 17.00 sıralarında, Gebze Mollafenari mevkisinde bulunan karavan kamp alanındaki karavandaki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karavanda yaşayanlar dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavanın içerisi ve eşyalar yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.