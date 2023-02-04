04 Şub 2023 - 09:47- Asayiş G: 04 Şub 2023 - 09:49

Kamp alanındaki karavan yandı 

Gebze ilçesinde kamp alanındaki karavanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, karavanın içerisindeki eşyalar yandı. 
Kamp alanındaki karavan yandı  mask
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Saat 17.00 sıralarında, Gebze Mollafenari mevkisinde bulunan karavan kamp alanındaki karavandaki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karavanda yaşayanlar dışarı çıkarken, haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavanın içerisi ve eşyalar yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 
# itfaiye

04 Şub 2023 - 09:47 - Asayiş

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