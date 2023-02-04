Doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Miktad Çebi son yolculuğuna uğurlandı

Çebi'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Çebi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Olayda ağır yaralanan Miktad Çebi'nin annesi Hanım Altınkaynak (65) da dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gölcük ilçesinde 22 Ocak'ta, Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü taburcu edilmişti. Ağır yaralanan Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.