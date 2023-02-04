Çebi'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Çebi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Olayda ağır yaralanan Miktad Çebi'nin annesi Hanım Altınkaynak (65) da dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gölcük ilçesinde 22 Ocak'ta, Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana gelmiş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan 3'ü taburcu edilmişti. Ağır yaralanan Mikdat Çebi ile annesi Hanım Altınkaynak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
04 Şub 2023 - 09:57- Asayiş Güncelleme: 04 Şub 2023 - 10:05
Doğal gaz patlamasında ağır yaralanan Miktad Çebi son yolculuğuna uğurlandı
Gölcük ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden kişi, toprağa verildi. Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'ta 22 Ocak'ta 3 katlı apartmanın üçüncü katında yaşanan patlamada yaralanan Miktad Çebi (41), dün Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gölcük ilçesi Yunus Emre Camisi'nde, Çebi için tören düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.