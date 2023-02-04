Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan Y.Y. (51) Kocaeli İl Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
04 Şub 2023 - 10:14- Asayiş Güncelleme: 04 Şub 2023 - 10:16
5 yıl ağır hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 51 yaşındaki şahıs Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.