5 yıl ağır hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan Y.Y. (51) Kocaeli İl Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.