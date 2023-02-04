04 Şub 2023 - 10:33- Asayiş G: 04 Şub 2023 - 10:50

Bestekar Erdinç Çelikkol vefat etti

Kocaeli Büyükşehir Musıki Derneği'nin 25 yıl şefliğini yapan, eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu tarafından fahri hemşehrilik beratı verilen, şef, bestekar Erdinç Çelikkol (83) vefat etti.
Bestekar Erdinç Çelikkol vefat etti mask

1960 yılında beste çalışmalarına başlayan ve aralarında, 'Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun', 'Hatıralar' gibi çok sayıda sayıda eseri TRT repertuvarında yayınlanan 4 çocuk babası Çelikkol, bugün öğle namazına müteakip Bursa Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

04 Şub 2023 - 10:33 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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