O çikolatada 'kurşun' tehlikesi

Üretilen tarımsal ürünlerdeki zirai ilaç ve ağır metal kalıntıları insan yaşamını tehdit ediyor. Yakılan çöplerdeki elementler yanarak yok olmayınca hava yoluyla toprağa veya ürüne düşüyor. Yurt dışında yapılan araştırmalarda bitter çikolataların bazılarında kurşun tespit edilmesinin ardından Türkiye’de de geçen ay benzer bir çalışma yapıldı. Piyasada yüzde 60 bitter çikolata olarak satılan bir ürün özel bir laboratuvar tarafından incelendi ve üründe kurşun tespit edildi.

İÇİNDEN 400 MİKROGRAM KURŞUN ÇIKTI

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, çikolata ve kakao kullanılan ürünlerde kurşun değerinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

“Yapılan bir analizde, bitter çikolatada kurşun oranı 400 mikrogram çıktı” diyen Manavoğlu, “Çocuklar için vücutta 2,2 mikrogramdan sonrası istenmiyor. Ağır metaller vücutta hem kanserojenik, hem zihinsel hem de psikolojik sonuçlar ortaya çıkarabilir” dedi.

ÇIKAN KURŞUN MİKTARI, SINIR DEĞERİN 200 KATINA YAKIN

Manavoğlu, kurşunun birçok olumsuzluğa ve hastalığa neden olabilecek ağır bir metal olduğunu söyledi.

Manavoğlu, “Gelişim çağındaki çocukların ileride çok ciddi nöropsikolojik sorunlar yaşamasına sebep oluyor. Geçen ay yapılan çalışmanın açıklamasına baktığımızda rasgele seçilen yüzde 60’lık bitter çikolatada ağır metal analizi yapılıyor. Çikolatada yaklaşık 400 mikrogram kurşun tespit ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü, kurşun miktarının kanda bulunma miktarını yaklaşık 2,2 mikrogram olarak belirtiyor” ifadelerini kullandı.

Ülkede çikolata ve kakao kullanılan ürünlerdeki kurşuna dair bir çalışmanın henüz yapılmadığını vurgulayan Manavoğlu, şöyle devam etti:

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın piyasada yapacağı denetimlerle, yurt dışından gelecek kakao çekirdeklerinin, kakaolu ürünlerin analize tabi tutulup sonuçlarını görmek gerekiyor. Yapılan çalışmada çikolatadaki kurşun miktarı çok yüksek çıkmıştı.

Çocuklar için vücutta 2,2 mikrogramdan sonrası istenmiyor. Ancak yapılan analizde bitter çikolatada 400 mikrogram çıktı. Sınır değerin 200 katına yakın bir tespit yapılmış.”

‘PİYASADAN NUMUNE TOPLANARAK TESPİT YAPILMASI GEREK’

Ağır metallerin yakılarak yok edilemeyeceğini söyleyen Manavoğlu, “ Kamu kurumları ve laboratuvarları tarafından piyasadan numune toplanarak sağlam ve sıkı bir çalışmayla kurşun miktarının hangi seviyede olduğunun tespit edilmesi gerekir. Bundan sonra çözüm yollarına bakılması gerekiyor” dedi.

“‘Artık bitter çikolata yemeyelim’ demek yanlış. Kurşun, kakao çekirdeklerinin yetiştiği bölgedeki çevre kirliliğiyle oluşuyor” diyen Manavoğlu, “Bu bir element, yakarak yok edemezsiniz. Bir ağır metal olduğu için havadan süzülerek ya ürüne ya da toprağa karışacaktır” dile konuştu.

ZİHİNSEL GELİŞİMİ, IQ SEVİYESİNİ BİLE ETKİLİYOR

Tüketicilerin bu konularda daha çaresiz olduğunu belirten Manavoğlu, şöyle dedi:

“Ağır metaller vücutta hem kanserojenik hem zihinsel hem de psikolojik sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kişinin zihinsel gelişimi hatta IQ seviyesini bile etkileyebilecek sorunlara yol açabilir.

Üretici mutlaka kullanacağı ilaçları, üretim alanının konumunu iyi seçmeli. Araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda üretilen ürünlerde ağır metal kalıntısı olabilir.

Tüketicinin, satın aldığı ürünleri çok iyi yıkaması gerekiyor. Yıkanmayan ürünlerde zirai ilaç kalıntısı ve çevre kirliliğinden kaynaklı oluşabilecek ağır metaller olabilir.”