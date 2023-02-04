Kağıtspor’un madalya avcısı yıldızları

Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenalarda birçok branşta 2022 sezonunu şampiyonluklarla tamamladı. Kağıtspor’un yıldızları bir yılda 404 madalya kazandı.
1 YILA 404 MADALYA SIĞDIRDILAR
36 branşta 8000’i aşkın aktif sporcusu bulunan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 2022 yılında Olimpiyatlar ve oyunlarda 6 altın, 1 gümüş, 7 bronz Dünya ve Avrupa şampiyonlarında 16 altın, 21 gümüş, 18 bronz, uluslararası şampiyonalarda 39 altın, 16 gümüş, 48 bronz, Türkiye şampiyonalarında 113 altın, 54 gümüş, 65 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Böylece Mavi Beyazlı sporcular, 2022 yılında 404 madalya elde etti.
2023 HEDEFLERİMİZ DAHADA YÜKSEK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, “2022 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. 2023 yılında ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz. Aynı sonuçları 2023 yılında da tekrarlamak amacındayız. Yine yoğun bir yıl geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı antrenörlerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.
114 SPORCUYU MİLLİ TAKIMLARA GÖNDERDİ
Alt yapı fabrikası adıyla ünlenen Büyükşehir Kağıtspor, 2022 yılında alt yapısından yetiştirdiği 114 sporcusunu milli takımlara gönderdi. Birçok branşta Ay Yıldızlı forma adına müsabakaya çıkan Kocaeli’nin gençleri, dünyanın farklı şehirlerinde Türk Bayrağının dalgalandırmanın gururuyla Kocaeli’ne döndü.
KARATECİLER BAŞARIYA DOYMADI
Karate branşında Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarıyla milli takımlara girmeye hak kazanan Mavi Beyazlı sporcular, Karate Premier Lig, Seri A gibi dünyanın en prestijli organizasyonlarında Ay Yıldızlı formayla kürsüde yer aldı.
JUDODA TÜRKİYE REKORU
Judo branşında elde ettiği başarılar, milli takımlara yetiştirdiği sporcular ile Türk judosunda örnek olarak gösterilen Mavi Beyazlılar, 2022 yılında Dünya, Avrupa ve Türkiye’de düzenlenen şampiyonalarda 121 madalya kazanarak, judo tarihinde izine az rastlanır büyük bir başarı ve kırılması zor bir rekor elde etti.
ALT YAPININ YENİ YILDIZI ESİLA
Büyükşehir Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, 2022 yılında Taekwondo Milli Takımı ile birlikte Sofya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda gümüş, Malta’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
ENGELLERİ KAĞITSPOR İLE AŞTILAR
12 branşta engelli bireylere desteğini sürdüren Büyükşehir Kağıtspor’da yıl boyunca engel tanımayan sporcular, Ay Yıldızlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil etti.
KOCAELİ’NE YENİ BAŞPEHLİVAN KAZANDIRDI
Yağlı güreşin en başarılı illerinden gösterilen Kocaeli’ne yeni bir başpehlivan daha eklendi. Büyükşehir Kağıtspor’un kendi alt yapısından yetişen Mustafa Arslan, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başaltında final yaparak ikinciliği elde etti ve Kocaeli’nin yeni başpehlivanı oldu.
OLİMPİYAT HEDEFLERİ
Kağıtspor’un atıcılık, judo, halter milli sporcuları 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışabilmek adına kota yarışmalarına katılmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.