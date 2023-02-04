04 Şub 2023 - 11:00- Kültür-Sanat G: 04 Şub 2023 - 11:02

Yarıyıl tatilinde öğrenciler yeteneklerini geliştirdi

Gölcük'te yarıyıl tatilinde sanatla yeteneklerini geliştiren öğrenciler düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.
Yarıyıl tatilinde öğrenciler yeteneklerini geliştirdi mask
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Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, “Arkadaş Bileklik Yapımı” atölyesi ile tamamlandı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı şekilde geçirmelerini sağlamaları için düzenlenen etkinlikte çok sayıda öğrenci yeteneklerini eğlenerek geliştirdi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde keçe duvar süsü atölyesi ile başlayan etkinlikler bez çanta süsleme, alevde cam boncuk ve son olarak arkadaş bileklik yapımı atölyesi ile sona erdi. Öğrencileri sanatla buluşturan ve 5 gün süren etkinliklerde ilk olarak “Keçe Duvar Süsü” uygulaması yapıldı. Etkinlikte öğrenciler keçenin kültürü, kullanım alanları, geleneksel teknikleri ve keçe sanatını hakkında bilgiler alarak rengarenk duvar süsleri yaptı. Öğrenciler daha sonra kendi bez çantalarını üretti. Etkinliklerin üçüncü gününde ise öğrenciler başka bir atölyede alevde işlenen cam çubukların rengarenk boncuklara dönüşmesini adım adım inceleyerek becerilerini geliştirdi. Karne tatillerini dolu dolu geçiren öğrenciler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.
# eğitim

04 Şub 2023 - 11:00 - Kültür-Sanat

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