Yarıyıl tatilinde öğrenciler yeteneklerini geliştirdi

Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, “Arkadaş Bileklik Yapımı” atölyesi ile tamamlandı. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı şekilde geçirmelerini sağlamaları için düzenlenen etkinlikte çok sayıda öğrenci yeteneklerini eğlenerek geliştirdi. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde keçe duvar süsü atölyesi ile başlayan etkinlikler bez çanta süsleme, alevde cam boncuk ve son olarak arkadaş bileklik yapımı atölyesi ile sona erdi. Öğrencileri sanatla buluşturan ve 5 gün süren etkinliklerde ilk olarak “Keçe Duvar Süsü” uygulaması yapıldı. Etkinlikte öğrenciler keçenin kültürü, kullanım alanları, geleneksel teknikleri ve keçe sanatını hakkında bilgiler alarak rengarenk duvar süsleri yaptı. Öğrenciler daha sonra kendi bez çantalarını üretti. Etkinliklerin üçüncü gününde ise öğrenciler başka bir atölyede alevde işlenen cam çubukların rengarenk boncuklara dönüşmesini adım adım inceleyerek becerilerini geliştirdi. Karne tatillerini dolu dolu geçiren öğrenciler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.
Haber albümü için resme tıklayın
# eğitim
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.