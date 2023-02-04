SGK eksik gün bildirimi nedir, nedenleri neler?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (emekli sandığı) çalışanlarının son zamanlarda en merak ettiği konulardan biri de SGK eksik gün bildirimi nedir? Birçok çalışanın bilgi almak için araştırdığı SGK eksik gün bildirimi ve SGK eksik gün nedenleri tam bir merak konusu olmuştur. SGK eksik gün bildirimi nedir? Birçok çalışanın merak ettiği SGK eksik gün nedenleri nelerdir? Öğrenmek istediğiniz tüm detayları haberimize bakarak elde edebilirsiniz…

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NEDİR?

Öncelikle SGK eksik gün bildirimi nedir diye soracak olursak; işverenin çalışanlarının 30 günden daha az çalışması sonucunda çalışılan eksik gün formu ve ekinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi için verilen evraktır. SGK eksik gün bildirimi için verilen evrakta olması gerekenler;

Çalışan olarak işe kaç gün eksik geldiği

Eksik gün sayısında işe gelmemelerindeki nedenleri

Günlük prime esas kazançlarıdır.

Ayrıca işverenler çalışan elamanlarının;

Prim günü

Hizmet bilgisi

Çalışma günü sayısı gibi bilgilerinin içinde bulunduğu aylık prim ve hizmet belgesini de Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadırlar.

Aylık prim ve hizmet belgesinin her ayın 30'una kadar elektronik ortamdan bildirilmesi gerekmektedir.

SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ NELERDİR?

Bir diğer merak edilen konu da SGK eksik gün nedenleridir. Bu nedenler;