SGK eksik gün bildirimi nedir, nedenleri neler?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (emekli sandığı) çalışanlarının son zamanlarda en merak ettiği konulardan biri de SGK eksik gün bildirimi nedir? Birçok çalışanın bilgi almak için araştırdığı SGK eksik gün bildirimi ve SGK eksik gün nedenleri tam bir merak konusu olmuştur. SGK eksik gün bildirimi nedir? Birçok çalışanın merak ettiği SGK eksik gün nedenleri nelerdir? Öğrenmek istediğiniz tüm detayları haberimize bakarak elde edebilirsiniz…
SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMİ NEDİR?
Öncelikle SGK eksik gün bildirimi nedir diye soracak olursak; işverenin çalışanlarının 30 günden daha az çalışması sonucunda çalışılan eksik gün formu ve ekinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi için verilen evraktır. SGK eksik gün bildirimi için verilen evrakta olması gerekenler;
- Çalışan olarak işe kaç gün eksik geldiği
- Eksik gün sayısında işe gelmemelerindeki nedenleri
- Günlük prime esas kazançlarıdır.
- Ayrıca işverenler çalışan elamanlarının;
- Prim günü
- Hizmet bilgisi
Çalışma günü sayısı gibi bilgilerinin içinde bulunduğu aylık prim ve hizmet belgesini de Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmek zorundadırlar.
Aylık prim ve hizmet belgesinin her ayın 30'una kadar elektronik ortamdan bildirilmesi gerekmektedir.
SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ NELERDİR?
Bir diğer merak edilen konu da SGK eksik gün nedenleridir. Bu nedenler;
- İstirahat
- Disiplin cezası
- Gözaltına alınma
- Tutukluluk
- Kısmi istihdam
- Puantaj kayıtları
- Grev
- Lokavt
- Genel hayatı etkileyen olaylar
- Doğal afet
- Birden fazla (eksik gün sebebi birden fazla ise bu kodla bildirmeniz gerekir. Hem hastalıktan raporlu olması hem de kısmi istihdam olması gibi )
- Diğer
- Devamsızlık
- Fesih tarihinde çalışmamış
- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
- Kısa çalışma ödeneği
- Ücretsiz doğum izni
- Ücretsiz yol izni
- Diğer ücretsiz izinler şeklinde sıralanabilir. (SÖZCÜ)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.