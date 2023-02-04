Bayburt soğuğu ve karlı havası karşısında şaşırdı

Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü Türkçe hazırlık sınıfı Öğrencisi olan Afrika asıllı Jacinto Osa Ndong Nchama isimli öğrenci ise kar manzarası karşısında hayretliğini gizleyemedi. Tropikal iklime sahip olan ve sıcaklık ortalaması 26 derece civarlarında olan Ekvator Ginesi vatandaşı olan Nchama, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bayburt'ta zorlu kış şartlarına ve soğuğa alışmaya çalışıyor. Üniversite öğrenimi görmek için Bayburt'un yolunu tutan Nchama, ilk defa soğukla 5 aydır bulunduğu Bayburt'ta tanıştığını belirterek, ülkesi Ekvator Ginesi'nde soğuk havaların yaşanmadığını söyledi. Tropikal iklimli Ekvator Ginesi'nin çok sıcak olduğunu bildiren Nchama, Bayburt'un çok soğuk olduğunu kaydederek, Bayburt'ta yaşamakta güçlük çektiğini vurguladı. "Bayburt çok soğuk, Ekvator'da soğuk yok" diyerek konuşan Nchama, "Bayburt'ta öğrenciyim, 5 aydır buradayım. Bayburt çok soğuk olduğu için alışmaya çalışıyorum. Ekvator çok sıcak, orada sıcak çok fazla, burası buz gibi" sözlerini kullandı.

Bayburtlu Serhat Pekmezci isimli genç, Bayburt'a kar yağdığını duyunca tatil için gittiği Trabzon'dan apar topar geldiğini ifade ederek, karlı havanın keyfini Kocaeli'de öğrenci olan ve sömestr tatili için memleketi Bayburt'a gelen arkadaşı Özgür Demir ile sohbet edip, gezerek çıkardı. Memleketine kar hasretiyle geldiğini vurgulayan Pekmezci, "Çok şükür Bayburt'a kar yağdı, memleketimize kar hasretiyle geldik. Babamızdan, dedemizden dinlediğimiz kadarıyla eskiden bu kadar az kar yağmazmış, çok fazla kar yağarmış. Buna da şükür, biz karı seviyoruz, memleketimizin en güzel yanı" dedi.

Sömestr tatili için memleketi Bayburt'a gelen üniversite öğrencisi Özgür Demir ise, kar yağışıyla birlikte kayak sezonunu açacağını ifade ederek Kop Kayak Merkezi'ne okullar açılmadan önce gideceğini söyledi. Karın Bayburt'a çok yakıştığını belirten Demir, "Kar yağışıyla birlikte memleketimiz gayet güzel bir hal aldı, bembeyaz oldu, adeta gelinliğini giymiş gelin havası var. Mükemmel bir havamız var, biz memnunuz şehrimizden. Allah'a şükür havalar da güzel. Kop Dağına kar yağmış, yakında kayağa gitmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.