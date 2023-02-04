04 Şub 2023 - 12:12- Spor G: 04 Şub 2023 - 14:23

Kocaelispor- Sarıyer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 23. haftasında Lider Kocaelispor evinde Sarıyer'i ağırlıyor. Saat 14.00'da başlayacak maçı dakika dakika www.kocaeligazetesi.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Kocaelispor- Sarıyer mask
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Hava 7 derece hafif yağışlı ve soğuk

Futbolcuların moralleri üst düzeyde, Taraftar yoğun ilgi gösterdi

Yönetim tam kadro maçta

Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın'nın da gelmesi bekleniyor

CANLI ANLATIM

İLK YARI

Dk.1: Temsilcimiz Kocaelispor başlıyor

Dk.2: Cem Ekinci sağdan ceza alanına girdi, ortaladı rakibinin koluna çarptı, hakem devam dedi.

Dk.6: Mehmet Yılmaz sağdan ceza alanına girerken rakibi arkadan itti ve serbest vuruş kazandık. Sonuç gelmedi.

Dk.8: Eren Aydın soldan girdi altı pasa kesti, son ada Atila araya girdi kornere gönderdi.

Dk.18: Atilla soldan ortaladı, Cem arkadya gnidirdi Yusuf CİHAT SAĞ KÖŞEDEN CEZA ALANI İÇERİSİNDED BEKLYETEDEN SAĞ DILA MÜKEMMEL VURDU: 1-0
# Hava, Kocaelispor

04 Şub 2023 - 12:12 - Spor

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