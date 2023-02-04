Kocaelispor- Sarıyer

Hava 7 derece hafif yağışlı ve soğuk
Futbolcuların moralleri üst düzeyde, Taraftar yoğun ilgi gösterdi
Yönetim tam kadro maçta
Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın'nın da gelmesi bekleniyor
CANLI ANLATIM
İLK YARI
Dk.1: Temsilcimiz Kocaelispor başlıyor
Dk.2: Cem Ekinci sağdan ceza alanına girdi, ortaladı rakibinin koluna çarptı, hakem devam dedi.
Dk.6: Mehmet Yılmaz sağdan ceza alanına girerken rakibi arkadan itti ve serbest vuruş kazandık. Sonuç gelmedi.
Dk.8: Eren Aydın soldan girdi altı pasa kesti, son ada Atila araya girdi kornere gönderdi.
Dk.18: Atilla soldan ortaladı, Cem arkadya gnidirdi Yusuf CİHAT SAĞ KÖŞEDEN CEZA ALANI İÇERİSİNDED BEKLYETEDEN SAĞ DILA MÜKEMMEL VURDU: 1-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.