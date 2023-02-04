04 Şub 2023 - 12:51- Spor

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

KOCAELİSPOR-SARIYER... 2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor, 14.00'te başlayacak maçta Sarıyer'i konuk edecek. Her zamanki gibi bu maçı da dakika dakika canlı anlatımla bu sayfadan takip edebileceksiniz.