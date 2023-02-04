04 Şub 2023 - 12:51- Spor G: 04 Şub 2023 - 13:06

Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

KOCAELİSPOR-SARIYER... 2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor, 14.00'te başlayacak maçta Sarıyer'i konuk edecek. Her zamanki gibi bu maçı da dakika dakika canlı anlatımla bu sayfadan takip edebileceksiniz.
Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu mask

Maçın Künyesi
KOCAELİ STADI
4.02.2023 - 14:00
ENVER AYDIN(Hakem)
ARİF DİLMEÇ(1. Yardımcı Hakem)
BAYKAL TUNA(2. Yardımcı Hakem)
ALİ RIZA ALTUNBAKIR(Dördüncü Hakem)

İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
3. YALÇIN KILINÇ
5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
7. CEM EKİNCİ
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
48. MERTAN CANER ÖZTÜRK
10. TAYFUN AYDOĞAN
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
19. ATİLA TURAN
80. BEYKAN ŞİMŞEK
32. MEHMET YILMAZ

Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
2. ALİHAN KUBALAS
11. HAZARHAN KARACA
18. MERT ÇÖLGEÇEN
20. MEHMET SAK
22. BEDİRHAN YILDIZ
77. SAMED ALİ KAYA
45. MESUT CAN TUNALI
99. YUSUF EFE YAMAN
27. EMRE NEFİZ

Teknik Sorumlu
FIRAT GÜL

04 Şub 2023 - 12:51 - Spor

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