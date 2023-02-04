Amir Ateş'e muhteşem vefa gecesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yetiştirdiği ve ülkenin gururu olan sanatçılarına sahip çıkmaya, onlara gereken özeni göstermeye devam ediyor. Kısa bir süre önce merhum Mustafa Kandıralı için son derece görkemli ve yıllarca akıllardan çıkmayacak bir anma gecesi düzenleyen Büyükşehir, Kandıra’da dünyaya gelen musiki hazinesi Amir Ateş için de özel bir vefa gecesi düzenledi. Amir Ateş’in sevilen eserlerinin icra edileceği vefa gecesine; opera sanatçısı Hakan Aysev, ses sanatçıları Melihat Gülses, Mine Geçili, İbrahim Suat Erbay, Yahya Geylan ve Mehmet Kemiksiz solist olarak katıldı. Amir Ateş'in en sevilen eserlerinden Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın adlı şarkıyı birlikte seslendirdiler. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu anlamlı geceye Kocaeliler akın etti. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehrimizin ve ülkemizin değeri olan Amir Ateş’i sizlerle buluşturmak bizim için en kıymetli hatıradır” dedi.

YOĞUN KATILIM

Türk müziğinin yaşayan büyük üstatlarından, Kocaeli’den çıkmış son derece önemli bir bestekar olan Amir Ateş onur gecesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, AKP İlçe Başkanları ve çok sayıda Kocaelili katıldı. Gecenin onur konuğu olan Amir Ateş ise salona Başkan Büyükakın’ın kolunda girdi.

GÖNÜLDEN GÖNÜLE YOL AÇAN USTA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Amir Ateş’e saygı programında bir konuşma yaptı. Başkan Büyükakın sözlerine, gecenin onur konuğu Amir Ateş’e saygı ve sevgilerini ifade ederek başladı. Başkan Büyükakın, “Şehrimizin ve ülkemizin değeri olan Amir Ateş’i sizlerle buluşturmak bizim için en kıymetli hatıradır. Kıymetli hocamızın değerini bütün Türkiye biliyor. Biz sadece kendilerini sizlerle buluşturmak istedik. Bu da bizim için en büyük gurur vesilesi. Bugün yine doğru bir şey yaptığımızı fark ediyorum. Hayatta doğru şeyler yaptığınızda insanlarla gözle görülmez yollarla bağlar kuruluyor. Kalpten kalbe yollar inşa ediyorsunuz. Eğer bu salon bu kadar doluysa Amir Ateş’in yıllardır gönülden gönle kurmuş olduğu köprüler sayesinde. Kendisine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU’NUN SESİNDEN AMİR ATEŞ

Kandıra’da dünyaya gelen ve Kocaeli’nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olan Amir Ateş’e özel vefa gecesinde, sanatçının Kocaeli günlerinden başlayan ve Türkiye’ye mal olan hafızlık ve müzik serüveni özel bir kurgu ve senaryoyla ele alındı. Gecede Amir Ateş’in hayatını anlatan kısa belgesel yayınlanırken, programın sunuculuğunu ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu yaptı. Etkileyici sesi ve üslubuyla gecenin atmosferine uyan Yenişehiroğlu, Amir Ateş’in gece boyunca hayatından kesitler paylaştı. Program Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal medya kanalları üzerinden canlı yayınlandı.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAYGI PROGRAMINDA BİRARAYA GELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dokunduğu herkeste derin izler bırakan Amir Ateş’e düzenlediği saygı gecesinde birbirinden değerli ses sanatçılarını bir araya getirdi. Sanatçının farklı müzik türleri ve müzikal formlarda seçkin besteleri tasavvuf, Türk Müziği ve popüler müziğin önemli icracıları geceye katılan sanatçılar tarafından seslendirildi. Mehmet Kemiksiz’in mevlid-i şerif okuduğu gecede, Hakan Aysev, Melihat Gülses, Mine Geçili, İbrahim Suat Erbay ve Yahya Geylan Amir Ateş’in birbirinden güzel eserleriyle sahne aldı. Musikilerle katılımcıları duygudan duyguya sürükleyen sanatçılar performanslarıyla büyük beğeni topladı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Muhteşem gece muhteşem bir eserle tamamlandı. Konuk sanatçılar ve gecenin onur konuğu Amir Ateş Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın adlı parçayı hep birlikte seslendirdi. Bu eşsiz performans dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Sahnede duygularını paylaşan sanatçılar Amir Ateş’e saygı ve sevgilerini sunarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de düzenlediği organizasyondan dolayı teşekkür ettiler. Gecenin sonunda sahneye gelen Başkan Büyükakın, sanatçılara muhteşem performansları ve katılımları için teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Amir Ateş de bu anlamlı geceye katkılarından dolayı Başkan Tahir Büyükakın’a ud hediye etti.