04 Şub 2023 - 15:47- Siyaset G: 04 Şub 2023 - 16:07

Vergili: Ankara’da bir kardeşiniz, ablanız, kızınız olacağım

Körfez’in tanınan, sevilen iş insanlarından İYİ Partili eski yönetici Aynur Vergili, milletvekili aday adaylığını yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla düzenlediği eğlenceli programda duyurdu. Vergili, “Aday gösterilmem ve seçilmem halinde Ankara’da bir kardeşiniz, ablanız, kızınız olarak görev yapacağım” dedi. Konuklar, Vergili’nin adaylığını halaylar çekerek kutladı
Vergili: Ankara’da bir kardeşiniz, ablanız, kızınız olacağım mask
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Körfez ilçe ve Kocaeli’nin tanınan, sevilen simalarından iş insanı ve İYİ Parti önceki dönem yöneticisi, eski Kadın Politikalarından Sorumlu Başkanı Aynur Vergili; yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yemekli ve müzikli programda milletvekili aday adaylığını ilan etti. Tütünçiftlik Belediye Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda düzenlenen programa İYİ Parti, CHP ve diğer siyasi partilerden yöneticiler ve temsilciler, iş insanları, STK temsilcileri, çok sayıda parti üyesi ve konuklar katıldı. Salon kısa zamanda tıklım tıklım dolarken ayakta kalan misafirler için ek masa ve sandalyeler getirildiyse de bazı konuklar yer bulamayınca erkenden ayrılmak zorunda kaldılar.

“KOCAELİ’NİN SORUNLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Programın açılış bölümünde Kocaeli Milletvekili aday adaylığını açıklayan Aynur Vergili, “Telefonum her zaman açık olacak ve 7/24 bir sorun olduğunda arayabileceksiniz. Kocaeli’nin ve ülkenin sorunlarını bir iş insanı, bir esnaf, aranızda yaşayan bir vatandaş olarak çok iyi biliyorum. Sorunların çözümü için mecliste hepinizin sesi, yardımcısı olacağım. Aday gösterilmem ve seçilmem halinde Ankara’da bir kardeşiniz, ablanız, kızınız olarak görev yapacağım” dedi.

SANATÇI NUR AY SALONU COŞTURDU

Alkışlarla karşılanan bu konuşma sonrasında ilk olarak sahneye gelen zeybek ekibinin gösterisi büyük alkış aldı. Ardından da Sanatçı Nur Ay sahne alarak söylediği parçalarla konukları coşturdu. Konuklar halay çekerek Aynur Vergili’nin aday adaylığını kutlayıp desteklerini gösterdiler.

İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Seçimlere kısa süre kala tüm siyasi partilerde milletvekilliği aday adaylığı açıklamaları yapılmaya başlandı. Bu açıklamalar basın toplantıları, siyasi partilerde kalabalık katılımlı duyurular şeklinde gerçekleşirken Aynur Vergili canlı müzikli, yemekli, halaylı katılımla aday adaylığını açıklayarak ilki gerçekleştirmiş oldu.

# Ankara, Kadın, chp, İyi Parti

04 Şub 2023 - 15:47 - Siyaset

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