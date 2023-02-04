BUGÜN MARTIYI AVLADIK ÇARŞAMBA ÜZÜMÜ YİYECEĞİZ BUCA’YA BAĞINI SORMAYACAĞIZ: 2-1

İLK YARIDA GOLLERİ SIRALADIK

Henüz 2.dakikada Cem Ekinci sağdan ceza alanına girdi, ortaladı rakibinin koluna çarptı, hakem devam dedi. 6’da Mehmet Yılmaz sağdan ceza alanına girerken rakibi arkadan itti ve serbest vuruş kazandık. Sonuç gelmedi. 8’de Eren soldan girdi altı pasa kesti, son anda Atila araya girdi korneregönderdi. 18’de gol geldi. Atilla soldan ortaladı, Yusuf Cihat sağ köşede, ceza alanı içerisinde bekletmeden sağ dışla mükemmel vurdu: 1-0.Bu arada Ankara Demirspor'un Buca önünde öne geçmesi, tribünleri sevindirdi. İskenderun da Trabzon'a karşı 1-0 öne geçti...

2.GOL DE GELDİ RAHATLADIK…

36’da Atilla soldan nefis ortaladı, Mertan sol ayağıyla çok kötü vurdu, avuta gönderdi. 39’da Mehmet Yılmaz, Beykan’ın soldan ortasında, kaleciyi aşınca boş kaleye dokundu: 2-0.İlk yarı 2-0 sona erdi.49’da Tayfun sağdan ortaladı, Cem Ekinci füzeyi gönderdi, top direğe çarpıp avuta çıktı. 62’de Eren Aydın seri çalımlarda soldan girdi, vurdu, yan ağlarda kaldı. Kaleci Gökhan savunmasına çok kızdı.

SAVUNMA HATALARI GOLÜ GETİRDİ…YALÇIN ÇİZGİDEN ÇIKARDI…

Savunma yine saçma sapan hatalar yapmaya başlayınca, Sarıyer farkı bire indirdi. 69. dakikada sağdan serbest vuruşu kullanan Sarıyer'de Kaan Arslan altı pasta bom boş dokundu: 2-1. 74’te Emir Sayar bir anda sağda bomboş kaldı, Gökhan'ın ayağının altından boş kaleye gönderdi, kaptan Yalçın yine hatasını giderdi, Serik'teki gibi çizgiden çıkardı.Son dakikalar tam bir kabus gibiydi. Sarıyer inanılmaz goller kaçırdı. Ama Buca’nın ikinci golü yediği haberi gelince tribünler bayram havası yaşadı. Fark tam 6 puana çıktı, çarşamba üzüm diyarı Buca’ya daha rahat gidiyoruz.

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİR.**

3. YALÇIN KILINÇ**

5. DIOGO ALEKSIS**

7. CEM EKİNCİ***

8. YUSUF CİHAT ÇELİK***

(45. MESUT CAN TUNALI dk.86 ?)

48. MERTAN CANER***

(99. YUSUF EFE YAMAN dk.86 ?)

10. TAYFUN AYDOĞAN***

14. İLYAS KUBİLAY***

(18. MERT ÇÖLGEÇEN dk.64 ***)

19. ATİLA TURAN****

80. BEYKAN ŞİMŞEK***

(27. EMRE NEFİZ dk.77 **)

32. MEHMET YILMAZ***

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞ.

2. ALİHAN KUBALAS

11. HAZARHAN KARACA

20. MEHMET SAK

22. BEDİRHAN YILDIZ

77. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

SARIYER:

1. ÖMER ALICI*

77. SERHAT AHMET*

24. IŞIK KAAN**

4. BORA ÇUHA*

34. MUHARREM**

8. HÜSEYİN ALTUĞ*

7. SAVAŞ YILMAZ*

(14. EMİRCAN dk.46 **)

57. RAMAZAN ÇEVİK**

6. DOĞAN ATEŞ**

29. EREN AYDIN**

(92. MELİK DERİN dk.77 **)

54. TİMUR KOSOVALI?

(9. TAHA DÖNMEZ dk.46 **)

Yedekler

75. ÜMİTCAN YILDIZ

32. HACI RAMAZAN

15. ERDİNÇ PEKGÖZ

5. SEZER YILDIRIM

93. SALİH AKÇAY

26. ERKAN BÜKÜLMEZ

Teknik Sorumlu

EKREM AL

STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: ENVER AYDIN**, ARİF DİLMEÇ**, BAYKAL TUNA**, ALİRIZA ALTUNBAKIR(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: Savaş Yılmaz dk.25, Altuğ Taş dk.72

KIRMIZI KART: Kocaelispor Sportif Direktörü Bayram Oral

GOLLER: Yusuf Cihat dk.18, Mehmet Yılmaz dk.39, Kaan Arslan dk.69