ORC'nin anketine göre Cumhur İttifakı Kocaeli'de eridi

ORC Kocaeli için seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Kocaeli’de en çok oy kaybeden parti AKP olurken, en çok oyu İYİ Parti topladı
ORC Araştırma şirketi seçim anketi sonuçlarını paylaştı. ORC anket şirketi Kocaeli anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, ankete göre Kocaeli’de oyunu en çok artıran parti İYİ Parti oldu. En çok oy kaybeden parti ise AKP oldu. AKP 2018 genel seçimlerinde Kocaeli’de yüzde 48.3 oy almıştı.
ORC'ye göre Kocaeli'de partilerin oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 22,9
İYİ Parti: Yüzde 21,3
HDP: Yüzde 5,7
MHP: 5,3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.