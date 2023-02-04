04 Şub 2023 - 16:12- Siyaset G: 04 Şub 2023 - 16:15

ORC'nin anketine göre Cumhur İttifakı Kocaeli'de eridi

ORC Araştırma şirketi, son anket sonuçlarını paylaştı. Akp 2018 genel seçimlerinde Kocaeli'de yüzde 48 oy almıştı, ankete göre AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi' nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Kocaeli' de 40,9' da kaldı. AKP ise 34,3 de kaldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
ORC'nin anketine göre Cumhur İttifakı Kocaeli'de eridi mask
Haber albümü için resme tıklayın

ORC Kocaeli için seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Kocaeli’de en çok oy kaybeden parti AKP olurken, en çok oyu İYİ Parti topladı

ORC Araştırma şirketi seçim anketi sonuçlarını paylaştı. ORC anket şirketi Kocaeli anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, ankete göre Kocaeli’de oyunu en çok artıran parti İYİ Parti oldu. En çok oy kaybeden parti ise AKP oldu. AKP 2018 genel seçimlerinde Kocaeli’de yüzde 48.3 oy almıştı.

ORC'ye göre Kocaeli'de partilerin oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 22,9
İYİ Parti: Yüzde 21,3
HDP: Yüzde 5,7
MHP: 5,3
# AKP, chp, İyi Parti

04 Şub 2023 - 16:12 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.241.741 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
CHP'li Yıldızlı: Kabus bitecek herkes bunu böyle bilsin! mask
CHP'li Yıldızlı: Kabus bitecek herkes bunu böyle bilsin!
İYİ Parti’den Milli İrade Meydanı eleştirisi: Problemleri çözeceğinize artırıyorsunuz! mask
İYİ Parti’den Milli İrade Meydanı eleştirisi: Problemleri çözeceğinize artırıyorsunuz!
Muharrem İnce Özkar’ı tebrik etti mask
Muharrem İnce Özkar’ı tebrik etti
CHP’Lİ CENGİZ SARIBAY: Bana ihtiyaç duyulduğu için milletvekili adayı oldum mask
CHP’Lİ CENGİZ SARIBAY: Bana ihtiyaç duyulduğu için milletvekili adayı oldum
İYİ Parti seçim startını verdi! mask
İYİ Parti seçim startını verdi!
CHP’Lİ TARHAN İKTİDARA SESLENDİ mask
CHP’Lİ TARHAN İKTİDARA SESLENDİ
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL