ORC'nin anketine göre Cumhur İttifakı Kocaeli'de eridi

ORC Kocaeli için seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Kocaeli’de en çok oy kaybeden parti AKP olurken, en çok oyu İYİ Parti topladı

ORC Araştırma şirketi seçim anketi sonuçlarını paylaştı. ORC anket şirketi Kocaeli anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, ankete göre Kocaeli’de oyunu en çok artıran parti İYİ Parti oldu. En çok oy kaybeden parti ise AKP oldu. AKP 2018 genel seçimlerinde Kocaeli’de yüzde 48.3 oy almıştı.

ORC'ye göre Kocaeli'de partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 34,3

CHP: Yüzde 22,9

İYİ Parti: Yüzde 21,3

HDP: Yüzde 5,7

MHP: 5,3