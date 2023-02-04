04 Şub 2023 - 16:16- Gündem G: 04 Şub 2023 - 16:21

Metal malzeme satın alınacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Metal malzeme satın alınacak

04 Şub 2023 - 16:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.241.741 gösterim gerçekleşti.

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Metal malzeme satın alınacak
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