04 Şub 2023 - 16:19- Gündem G: 04 Şub 2023 - 16:24

Bakım ve onarım hizmeti alınacak

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Bakım ve onarım hizmeti alınacak
Bakım ve onarım hizmeti alınacak mask

KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI TESİSLERİ VE YURT MÜDÜRLÜKLERİNDE BULUNAN ASANSÖR, TRAFO, JENERATÖR VE KOMPANZASYONLARIN 2023 YILI 9 AYLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İLE PARATONER VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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# kamu, ihale

04 Şub 2023 - 16:19 - Gündem

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