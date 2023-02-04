Kocaelililer KARFEST’te eğlenceye doydu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle 2’ncisi düzenlenen KARFEST’te hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar etkinliğin yapıldığı Kartepe Sisli Vadi’ye akın etti. Eğlence dolu etkinlikler, gece 00.00’a kadar devam etti.

HALUK LEVENT VE EYPİO KONSERİ

Etkinlikte çorba ikramı, gün boyu sucuk ekmek-ayran, irmik helvası, çay-kahve ikramı ile festival devam etti. Festivale katılan vatandaşlar, buz gibi havada hep birlikte horon tepti. Sahne etkinliklerinde DJ performansı, yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara, Muhammed Vanal konserleri sonrasında saat 16.00’da Eypio konseri, Dj Mert Hakan’ın performansı, ateş ve lazer gösterileri sonrasında saat 19.30 Haluk Levent KARFEST’te sahne aldı.

YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

KARFEST’te birçok yarışma da düzenlendi. 14.00, 16.00 ve 18.00 saat başlarında Bot Yarışması, 13.00- 15.00-17.00 saatlerinde En Yaratıcı Kardan Adam Yarışması, saat 15.00’te Kareoke Yarışması, En Yaratıcı Instagram Fotoğrafı: #eğlenceninzirvesikartepe fotoğrafı saat 19.00’da seçildi.