Kocaelililer KARFEST’te eğlenceye doydu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle 2’ncisi düzenlenen KARFEST’te hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar etkinliğin yapıldığı Kartepe Sisli Vadi’ye akın etti. Eğlence dolu etkinlikler, gece 00.00’a kadar devam etti.
HALUK LEVENT VE EYPİO KONSERİ
Etkinlikte çorba ikramı, gün boyu sucuk ekmek-ayran, irmik helvası, çay-kahve ikramı ile festival devam etti. Festivale katılan vatandaşlar, buz gibi havada hep birlikte horon tepti. Sahne etkinliklerinde DJ performansı, yerel sanatçılar Atilla Cağ, İbrahim Gözükara, Muhammed Vanal konserleri sonrasında saat 16.00’da Eypio konseri, Dj Mert Hakan’ın performansı, ateş ve lazer gösterileri sonrasında saat 19.30 Haluk Levent KARFEST’te sahne aldı.
YARIŞMALAR DÜZENLENDİ
KARFEST’te birçok yarışma da düzenlendi. 14.00, 16.00 ve 18.00 saat başlarında Bot Yarışması, 13.00- 15.00-17.00 saatlerinde En Yaratıcı Kardan Adam Yarışması, saat 15.00’te Kareoke Yarışması, En Yaratıcı Instagram Fotoğrafı: #eğlenceninzirvesikartepe fotoğrafı saat 19.00’da seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.