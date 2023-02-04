MHP bir ayda 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 derneği ziyaret etti

MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, 1 buçuk ay önce Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda göreve geldi. Başkan Demirbaş göreve geldiğinden bu yana hem ilçe başkanlarıyla hem il ve ilçe yöneticileriyle hem de meclis üyeleriyle periyodik olarak toplantılar düzenledi ve yöneticilerine programlar hazırladı.
ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI
Gece gündüz demeden saha programlarını sıklaştıran MHP Kocaeli geçtiğimiz Ocak ayında MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş öncülüğünde gece gündüz demeden girmedik dükkan çalmadık kapı bırakmadı.
BİNLERCE ZİYARET
MHP Kocaeli Teşkilatı'nın ocak ayı program istatistiklerine bakıldığında 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 dernek ziyaret edildi. 2023 seçimlerine sayılı günler kala MHP Kocaeli Teşkilatı, Kocaeli'nin tüm ilçelerin eş zamanlı programlarına devam etmeyi ve ziyaretlerini en az 2 katına çıkarmayı düşünüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.