04 Şub 2023 - 16:47- Siyaset G: 04 Şub 2023 - 16:52

MHP bir ayda 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 derneği ziyaret etti

MHP Kocaeli Teşkilatı, Kocaeli'nin 12 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlediği saha çalışmalarında sadece ocak ayında 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 derneği ziyaret etti
MHP bir ayda 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 derneği ziyaret etti mask
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MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, 1 buçuk ay önce Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda göreve geldi. Başkan Demirbaş göreve geldiğinden bu yana hem ilçe başkanlarıyla hem il ve ilçe yöneticileriyle hem de meclis üyeleriyle periyodik olarak toplantılar düzenledi ve yöneticilerine programlar hazırladı.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMADI

Gece gündüz demeden saha programlarını sıklaştıran MHP Kocaeli geçtiğimiz Ocak ayında MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş öncülüğünde gece gündüz demeden girmedik dükkan çalmadık kapı bırakmadı.

BİNLERCE ZİYARET

MHP Kocaeli Teşkilatı'nın ocak ayı program istatistiklerine bakıldığında 1286 hane, 8600 esnaf ve 93 dernek ziyaret edildi. 2023 seçimlerine sayılı günler kala MHP Kocaeli Teşkilatı, Kocaeli'nin tüm ilçelerin eş zamanlı programlarına devam etmeyi ve ziyaretlerini en az 2 katına çıkarmayı düşünüyor.

04 Şub 2023 - 16:47 - Siyaset

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