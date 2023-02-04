04 Şub 2023 - 17:10- Ekonomi G: 04 Şub 2023 - 17:13

Şişecam’dan 95,3 milyar TL net satış

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.Şişecam’ın mali yıla ilişkin konsolide net satışları 95,3 milyar TL seviyesine ulaşırken Türkiye’den gerçekleştirdiği ihracat ise 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şişecam’dan 95,3 milyar TL net satış mask
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Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimden satışlarının toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 63 seviyesinde oldu. Şişecam 2022 yılı boyunca 5,8 milyon ton cam, 4,9 milyon ton soda külü ve 4,4 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.
# türkiye

04 Şub 2023 - 17:10 - Ekonomi

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