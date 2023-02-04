“Enflasyondaki düşüş baz etkisi kaynaklı”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu değerlendirmesinde geride kalan ocak ayına ait enflasyonda gerçekleşen aylık artışların geçen yılın gerisinde kalmasından dolayı yıllık enflasyonda gerileme olduğunu söyledi.

“GERİLEMEYİ BEKLİYORDUK”

Verileri yeniden paylaşan Başkan Zeytinoğlu yaptığı açıklamada, “Ocakta TÜFE aylık yüzde 6.65 artarak yıllık yüzde 57.68’e, ÜFE ise aylık yüzde 4.15 artarak yıllık yüzde 86.46’ya geriledi. Geçen yıl ocak ayında enflasyonda yüksek oranlar gerçekleşmesinden ocak ayında da enflasyonda baz etkisiyle gerilemeler görülebileceğini bekliyorduk. Yıllık TÜFE 6.59 puan, ÜFE ise 11.26 puan geriledi” dedi.

ALT KALEMLER

Ocak ayında da döviz kurunun stabil devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, ÜFE alt kalemlerinde elektrik, gaz buhar sektöründe yüzde 3.13, enerji sektöründe yüzde 0.64’lük gerilemeler olduğunu ifade etti. Sanayide yapılan son enerji fiyat indirimlerinin yansımalarını ise önümüzdeki aylarda görebileceğimizi söyledi.