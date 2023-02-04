Gül: "Rehavete kapılmak yok!"

" KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ "

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gül: İyi bir oyun vardı. İki gol bulduk. İkinci yarı biraz oyundan düştük. Şampiyonluk yolunda olan çoğu takım skoru tutmak ister. İkinci yarı o yüzden oyun durgundu. 6 puanı aldık, rehavete kapılmayacağız. Eksiksiz kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bu 3 maçlık haftalar zor geçer. Önemli olan bu maçları kazanmak. Umarım kaybetmeden yolumuza devam ederiz"

" MERTAN'IN PERFORMANSI İYİYDİ "

Bugün Okan Eken'in yerine ilk 11'de oyuna başlayan Mertan, hocasından geçer not aldı. Teknik direktör Fırat Gül, Mertan hakkında: Mertan'ın performansı iyiydi. Uzun süre oynamamasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Genel anlamda oyuna katkısı beni memnun etti" dedi. Forvet transferine de değinen Gül "Bir oyuncu transfer edeceksek elimizde ki oyunculardan daha üstte bir oyuncu bulmamız gerekiyor. Bir kaç oyuncuya talip olduk onlarda çok yüksek bonservis istediği için vazgeçtik. Değerlendirmelerimiz devam ediyor"

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



"Buca ligin sonunu etkileyecek bir maç. Bugün nasıl galibiyet için sahaya çıktıysak orada da galibiyet için sahaya çıkacağız. Bugün Cumartesi olmasına rağmen tribünün desteğini arkamızda çok hissettik. Ayaklarına sağlık soğuk hava da maça geldiler. Umarım Uşak maçında çok daha fazla taraftarımız gelir. Bugünkü performansları bizim için çok büyük bir itici güç oldu. Hepsine teşekkür ederim"