Sevdası Kocaelispor'un maçını kırık ayakla takip etmeye gelen genç futbolcu vefa örneği gösterdi. Çıktığı antrenmanda sağ ayak bileğini kıran Özdemir, babası ile birlikte Kocaelispor- Sarıyer FK maçını izlemek için koltuk değnekleriyle stada geldi. Özdemir, basın mensubu abileriyle de hasret gidermeyi unutmadı.
04 Şub 2023 - 18:39- Spor Güncelleme: 04 Şub 2023 - 18:43
Vefalı Denizalp…
Sezon başında Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a kiralık verilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Denizalp Özdemir, Nevşehir Belediyespor'a transfer olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.