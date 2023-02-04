Vefalı Denizalp…

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Sevdası Kocaelispor'un maçını kırık ayakla takip etmeye gelen genç futbolcu vefa örneği gösterdi. Çıktığı antrenmanda sağ ayak bileğini kıran Özdemir, babası ile birlikte Kocaelispor- Sarıyer FK maçını izlemek için koltuk değnekleriyle stada geldi. Özdemir, basın mensubu abileriyle de hasret gidermeyi unutmadı.