04 Şub 2023 - 18:39- Spor G: 04 Şub 2023 - 18:43

Vefalı Denizalp…

Sezon başında Kocaelispor’dan Belediye Derincespor’a kiralık verilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Denizalp Özdemir, Nevşehir Belediyespor'a transfer olmuştu.

Ömer Lütfi Çelik
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Vefalı Denizalp… mask
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Sevdası Kocaelispor'un maçını kırık ayakla takip etmeye gelen genç futbolcu vefa örneği gösterdi. Çıktığı antrenmanda sağ ayak bileğini kıran Özdemir, babası ile birlikte Kocaelispor- Sarıyer FK maçını izlemek için koltuk değnekleriyle stada geldi. Özdemir, basın mensubu abileriyle de hasret gidermeyi unutmadı.
# Kocaelispor, genç

04 Şub 2023 - 18:39 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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