04 Şub 2023 - 18:44- Asayiş G: 04 Şub 2023 - 18:50

Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu vefat etti

Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu vefat etti.
Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu vefat etti mask
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Recep Kaya sosyal medyadan paylaştı:

"Değerli büyüğümüz, Akrabamız Gebze Trabzonlular Dernek Başkanımız Halil İbrahim Kadıoğlu vefat etmiştir. Merhum H. İbrahim Abimize Allah'tan rahmet Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

Not: Cenaze bugün (04.02.2023 Cumartesi) ikindi namazına müteakip Mustafapaşa camisinde kılınacaktır."

04 Şub 2023 - 18:44 - Asayiş

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