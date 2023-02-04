04 Şub 2023 - 20:01- Asayiş G: 04 Şub 2023 - 20:04

Ahmet Turgut'un acı kaybı

Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’un 40 gündür hastanede tedavi gören annesi Şehriban Turgut (82) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bugün hayatını kaybetti.

Ahmet Turgut'un acı kaybı mask
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İzmit Tepeköy Mahallesi'nde oturan Şehriban Turgut 4 çocuk annesiydi. Turgut’un cenazesi yarın (pazar) İzmit Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

04 Şub 2023 - 20:01 - Asayiş

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