İzmit Tepeköy Mahallesi'nde oturan Şehriban Turgut 4 çocuk annesiydi. Turgut’un cenazesi yarın (pazar) İzmit Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.
04 Şub 2023 - 20:01- Asayiş Güncelleme: 04 Şub 2023 - 20:04
Ahmet Turgut'un acı kaybı
Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’un 40 gündür hastanede tedavi gören annesi Şehriban Turgut (82) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı bugün hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.