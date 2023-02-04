“Sivaslılar Buluşuyor”programına siyasiler akın etti

Kocaeli Sivaslılar Derneği tarafından kongre merkezinde düzenlenen Sivaslılar Buluşuyor isimli etkinliğe siyasiler akın etti. Programda konuşan SİRDEF Başkanı Zeki Mutlu” Bugün hemşerilerimizin geri dönmeleri için yaz aylarını Sivas’ta geçirmeleri için iki ilçe arasındaki 452 km’ye büyüklerimizden yatırım talep ediyoruz”dedi

Kocaeli Sivaslılar Derneği tarafından düzenlenen “Sivaslılar buluşuyor” etkinliği bugün Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Protokol konuşmaları ile başlayan etkinlikte Sanatçı Murat Başaran yöresel türküler seslendirdi. Etkinlikte Sivasspor şampiyonluk kutlamalarında sosyal medyada viral olan “Zabaha kadar buradayız” repliğinin sahibi Sivalı Ahmet Yaşin, Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın’ı Sivasspor maçına davet ettikten sonra atkı hediye etti.

YÜKSEK KATILIM

Etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof Dr. Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Jandarma Komutanlığı yapmış olan Emekli Albay Komutanı Osman Aslan, SİRDEF Başkanı Zeki Bulut, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, DEVA Partisi İl başkanı Adem Koç, MHP Eski İl Başkanı Yunus Emre Kurt, CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen ve birçok parti, STK , dernek yöneticileri ile kentte yaşayan Sivaslılar katıldı.

“DAHA DA KALABALIK OLDUK”

Programda ilk sözü alan Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Kadir Zortaş “Bugün burada birlikte vakit geçirmeyi planladık. Bugün Sivaslı hemşerimiz Murat Başaran Sivas'ın türkülerini seslendirecek. Göreve geldiğimiz günden bugüne bir çok organizasyon yaptık. Bugün de bu salonu doldurduk. Her etkinliğimizde daha da kalabalık olduk, olamaya devam ediyoruz.”dedi.

TERSİNE GÖÇ İÇİN YATIRIM İSTEDİ

Zotaş’ın ardından kürüyse çıkan Sivas Dernekleri Federasyonu (SİRDEF) Başkanı Zeki Bulut "Bugün 12,5 buçuk milyon Sivaslı var. Dünyaya yayılmış bir Sivas var. 1977 yılında Sivas, İstanbul’dan daha fazla vekil çıkarıyordu. Sivas’ın iki ilçesinin arası 452 km. Türk kültürünü yaşayan bir Sivas'tan bahsediyoruz. Bugün hemşerilerimizin geri dönmeleri için yaz aylarını Sivas’ta geçirmeleri için iki ilçe arasındaki 452 km’ye büyüklerimizden yatırım talep ediyoruz.”şeklinde konuştu

“GEÇMİŞİNİ UNUTANIN GELECEĞİ OLMAZ”

Son sözü alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ''Bu şehre yurdun farklı illerden gelen insanlar var. Ayrı yerlerden ayrı zamanlarda gelmişiz. Adeta aşure olmuşuz. Bu organizasyonlar sivil organizasyonlar, biz sadece imkanlarımızı kullanıyoruz. Her yörenin ayrı bir güzelliği var. Farklılıklar birlikte olunca güzel. Güzelliklerde birlikte geliyor, Sivas yiğit insanların yurdu. Sivas' milli mücadelenin başladığı sembol bir şehir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için mücadele eden herkezi rahmet ve minnetle anıyorum . Geçmişini unutanı geleceği olmaz. Şehrimize güzellik katıyorsunuz her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı