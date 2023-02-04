Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek; Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
04 Şub 2023 - 22:41- Gündem Güncelleme: 04 Şub 2023 - 22:42
Denizlerimizde Fırtına Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in Batısı ve Marmara’da rüzgârın 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği, 7 Şubat 2023 Salı günü saat: 18.00’de etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.