04 Şub 2023 - 22:41- Gündem

Denizlerimizde Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in Batısı ve Marmara’da rüzgârın 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği, 7 Şubat 2023 Salı günü saat: 18.00’de etkisini kaybedeceği beklenmektedir.