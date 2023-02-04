04 Şub 2023 - 22:41- Gündem G: 04 Şub 2023 - 22:42

Denizlerimizde Fırtına Bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in Batısı ve Marmara’da rüzgârın 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zamanla 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği, 7 Şubat 2023 Salı günü saat: 18.00’de etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
Denizlerimizde Fırtına Bekleniyor! mask

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek; Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

04 Şub 2023 - 22:41 - Gündem

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