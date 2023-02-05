Rüşvet aldığı iddia edilen icra memuru tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, borcunu kapatmak isteyen müşteki A.Z'nin, Kocaeli İcra Müdürlüğü Mali İşler Bürosunda görevli icra memuru F.N'nin kendisinden rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Müşteki A.Z, ilgili birimlere bilgi verilmesinin ardından şüpheli F.N'nin kişisel hesabına istediği parayı aktardı. Paranın F.N'nin hesabına geçtiğinin belirlenmesi üzerine icra memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince kurumda gözaltına alınan F.N'nin üst aramasında bulunan ve rüşvet yoluyla aldığı değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu. Ayrıca zanlının banka hesabı bloke edildi. Şüpheli icra memuru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "irtikap" suçundan tutuklandı.
# polis
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.