Öğretmen, öğretmendir bunun ücretlisi mi olur?

Ücretli öğretmenlik, okullardaki öğretmen açığını kapatmak için başvurulan bir çözüm yöntemidir. Devlet okullarına kadrolu olarak ataması yapılamayan öğretmenler ücretli öğretmenlikle çeşitli okullarda görev almaktadır. Amaç; hem öğretmenlere iş imkanı yaratmak, hem de okulların öğretmen açığını kapatmak… Ama, istenilen olmuyor…

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2022-2023 eğitim-öğretim yılında ücretli öğretmen sayılarını araştırıldı… Türk Eğitim-Sen, 81 İl Valiliğinden illerindeki ücretli öğretmen sayılarını talep etti. Ağrı, Karaman ve Zonguldak illeri ücretli öğretmen sayılarını göndermezken, 78 ilde ücretli öğretmen sayısı 76 bin 485 oldu.

En yüksek ücretli öğretmen sayısına sahip iller sıralamasında başı çeken İstanbul’da görevlendirilen ücretli öğretmen sayısı 16 bin 128 olarak belirlendi. Bunu 3 bin 806 ile Ankara, 3 bin 506 ile Bursa, 3 bin 301 ile İzmir izledi.

Valiliklerden iletilen bilgilere göre, 75 ildeki ücretli öğretmenlerin 27 bin 143’ü eğitim fakültesi, 25 bin 837’si lisans mezunu, 5 bin 503’ü ise ön lisans mezunu.

Özel uzmanlık gerektiren zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmenliğinde eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 5.175, lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı 6.980, ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı ise 1.037. Bazı illerde söz konusu okullarda sınıf öğretmeni olarak derslere giren ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısı, eğitim fakültesi mezunu ya da lisans mezunu ücretli öğretmenlerden fazla…

Branş ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan 24 bin 636 ücretli branş öğretmeninin 1.847’si, 14 bin 219 ücretli sınıf öğretmenin ise 891’i ön lisans mezunu...

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Yukarıda size sözleşmeli öğretmenlerle ilgili bilgi verdim…

Peki sözleşmeli öğretmenler istiyor…

İŞTE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN TALEPLERİ

Ücretli öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak kabul edilmeyen öğretmen eksikliğini gidermek amacıyla gayri resmi süreklilik arz eden öğretmenlik vasfını taşıyanların ek ders ücreti karşılığında öğretmen olarak görevlendirilmesi esasına dayanan bir uygulamadır.

Bu şartlarda uzun yıllar 2-5-10-15-20 ve 25 ücretli öğretmenlik adı altında mesleğini liyakatlı bir şekilde yürüten arkadaşlarımız var.

Ücretli öğretmenlerin sigorta primleri çalıştıkları gün sayısı kadar prim yaptırmakta resmi tatil ve olağanüstü tatili gibi dönemlerde derse girmedikleri için o günlerin karşılığı olarak sigorta primi ve ücret ödenmemektedir.

Yıllardır eğitimin kanayan yarası haline gelmiş ve sorulara çözüm bulunmamıştır.

Ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara ışık tutup ülkemizdeki öğretmen ihtiyacını ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları, bu konuda eğitim politikacılarının ve eğitimle ilgili yetkililere fikir verme açısından önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

Hiçbir sosyal hakkı olmadan ücretli öğretmenlik adı altında çalışan öğretmenlerimize olası kadro ihdasında;

TALEBİMİZ;

Öğretmenlik yeterliğe sahip;

Üç yıl ve üzeri hizmeti olan ücretli öğretmenlere daha önce dershane öğretmenlerine tanınan hakkın bir benzerinin tanınarak kadroya alınmalarını talep ediyoruz”

BAŞARILI OLANLAR KADROYA GEÇMELİ

Sözleşmeli öğretmenlerin talepleri böyle.

Haklı talepler…

Öğretmen, öğretmendir…

Bunun sözleşmesi mi olur.

Eğer sözleşmeli öğretmen uygulaması devam edecekse de, sözleşmeli öğretmenlere belli bir kıstas konur, başarılı olanlar, liyakatlı olanlar kadroya geçirilir.

FABRİKALARIN MODELİ

Örneğin birçok fabrika 6 aylığına geçici işçi alıyor.

Başarılı olanları 6 ayın sonunda kadroya geçiriyor.

Aynı şekilde sözleşmeli öğretmenlerde de bu uygulama yapılır.

Belli bir dönem verilir, başarılı olanlar, kadroya dahil edilir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KESİNLİKLE HAKLARI VERİLMELİ

Benim de birkaç sözleşmeli öğretmen arkadaşım vardı…

Gerçekten garip bir şekilde çalıştırılıyorlardı…

Kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapıyorlar, ama onlardan kat be kat az maaş alıyorlardı…

Sözleşmeli öğretmen uygulamasının gözden geçirilmesi lazım ve sözleşmeli öğretmenlere kesinlikle hakları verilmeli.