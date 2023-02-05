Telefon ve internet faturalarına düzenleme

Telefon ve internet faturalarına yönelik şikayetler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) harekete geçirdi. Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, telefon ve internet faturalarına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetlerin oranı toplam faturaların yüzde 1’ini aşarsa, şirketlere ceza kesebilecek. Vatandaşlar, telefon ve internet faturalarında yer alan tarife, hizmet, indirim, kampanya, vergiler gibi ücretlerin tümü hakkında şikayette bulunabilecek.

İNTERNET KULLANIM SÜRESİ

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, 200 binden fazla abonesi olan tüm işletmeciler, fatura şikayetlerine karşı sorumlu tutulacak.Vatandaşlar, hizmet aldıkları operatör ya da internet servis sağlayıcısının sunduğu konuşma süresi, internet kullanım süresi, tarife, hizmet, indirimler, kampanyalar, vergi de dâhil olmak üzere toplam ücret gibi tüm konuları, hizmet aldığı şirkete şikayet edebilecek. Faturalı aboneliklerin yanı sıra, kontörlü hatlara yüklenen kredi tutarları da şikayete konu edilebilecek. (Milliyet)