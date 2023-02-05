Telefon ve internet faturalarına düzenleme

Telefon ve internet faturalarına yönelik şikayetler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) harekete geçirdi. Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, telefon ve internet faturalarına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetlerin oranı toplam faturaların yüzde 1’ini aşarsa, şirketlere ceza kesebilecek. Vatandaşlar, telefon ve internet faturalarında yer alan tarife, hizmet, indirim, kampanya, vergiler gibi ücretlerin tümü hakkında şikayette bulunabilecek.
İNTERNET KULLANIM SÜRESİ
Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, 200 binden fazla abonesi olan tüm işletmeciler, fatura şikayetlerine karşı sorumlu tutulacak.Vatandaşlar, hizmet aldıkları operatör ya da internet servis sağlayıcısının sunduğu konuşma süresi, internet kullanım süresi, tarife, hizmet, indirimler, kampanyalar, vergi de dâhil olmak üzere toplam ücret gibi tüm konuları, hizmet aldığı şirkete şikayet edebilecek. Faturalı aboneliklerin yanı sıra, kontörlü hatlara yüklenen kredi tutarları da şikayete konu edilebilecek. (Milliyet)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.