05 Şub 2023 - 10:59- Ekonomi G: 05 Şub 2023 - 11:01

Telefon ve internet faturalarına düzenleme

Telefon ve internet faturalarına yönelik vatandaşlardan gelen şikâyetlerin oranı toplam faturaların yüzde 1’ini aşarsa, şirketlere ceza kesmeye yönelik bir taslak düzenleme hazırlandı.
Telefon ve internet faturalarına düzenleme mask

Telefon ve internet faturalarına yönelik şikayetler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) harekete geçirdi. Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, telefon ve internet faturalarına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetlerin oranı toplam faturaların yüzde 1’ini aşarsa, şirketlere ceza kesebilecek. Vatandaşlar, telefon ve internet faturalarında yer alan tarife, hizmet, indirim, kampanya, vergiler gibi ücretlerin tümü hakkında şikayette bulunabilecek.

İNTERNET KULLANIM SÜRESİ

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, 200 binden fazla abonesi olan tüm işletmeciler, fatura şikayetlerine karşı sorumlu tutulacak.Vatandaşlar, hizmet aldıkları operatör ya da internet servis sağlayıcısının sunduğu konuşma süresi, internet kullanım süresi, tarife, hizmet, indirimler, kampanyalar, vergi de dâhil olmak üzere toplam ücret gibi tüm konuları, hizmet aldığı şirkete şikayet edebilecek. Faturalı aboneliklerin yanı sıra, kontörlü hatlara yüklenen kredi tutarları da şikayete konu edilebilecek. (Milliyet)
# Vatandaşlar

05 Şub 2023 - 10:59 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.218.432 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Toplu taşımalar artık zamlı mask
Toplu taşımalar artık zamlı
SGK eksik gün bildirimi nedir, nedenleri neler? mask
SGK eksik gün bildirimi nedir, nedenleri neler?
Durmuş: Esnafın beklentisi, kira ve elektrik faturalarında indirim mask
Durmuş: Esnafın beklentisi, kira ve elektrik faturalarında indirim
İnternetteki En İyi 2 Kişilik Oyunlar MinikOyuncu'da mask
İnternetteki En İyi 2 Kişilik Oyunlar MinikOyuncu'da
İZGiAD kongreye gidiyor mask
İZGiAD kongreye gidiyor
SGK İzmit’te memurlar iş yavaşlatma eyleminde mask
SGK İzmit’te memurlar iş yavaşlatma eyleminde
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL