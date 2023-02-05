05 Şub 2023 - 10:57- Spor G: 05 Şub 2023 - 11:12

İzmit Belediyesi seriyi 12 maça çıkardı

Kadınlar Basketbol 1. Ligi mücadelesinde deplasmanda Yalova VIP’i 71-61 mağlup eden İzmit Belediyesi, galibiyet serisini 12 maça çıkardı.
İzmit Belediyesi seriyi 12 maça çıkardı mask
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Kadınlar Basketbol 1. Ligi 22. hafta mücadelesinde İzmit Belediyespor, Yalova VIP’in konuğu oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 24-20, devreyi ise 36-35 önde kapattı. İzmitli sporcular, son çeyreğe 54-46 önde girerken, 71-61’lik skorla maçı tamamlamayı bildi. Bu galibiyetle İzmit Belediyespor, son 12 maçını kazanmış oldu. Sıradaki maçını kendi evinde oynayacak İzmit ekibinin bir sonraki rakibi ise 18 Şubat Cumartesi günü Kırklareli Belediyespor olacak.

05 Şub 2023 - 10:57 - Spor

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