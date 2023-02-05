05 Şub 2023 - 11:06- Ekonomi G: 05 Şub 2023 - 11:08

Vodafone’den 6.8 milyar TL servis geliri

Vodafone Türkiye, Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerinin 6.8 milyar TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Vodafone’den 6.8 milyar TL servis geliri mask
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Vodafone Türkiye’nin bu dönemde mobil abone sayısı 24.6 milyona, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27.9 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 73.4’ünü oluşturdu ve 18 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.8 artışla 1.033 petabyte’lara kadar yükseldi.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Makroekonomik koşulların etkisiyle yüksek artış gösteren maliyetlerimize rağmen hedeflerimize paralel büyümemizi sürdüreceğimize ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.
# türkiye

05 Şub 2023 - 11:06 - Ekonomi

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