Vodafone’den 6.8 milyar TL servis geliri

Vodafone Türkiye’nin bu dönemde mobil abone sayısı 24.6 milyona, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 27.9 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 73.4’ünü oluşturdu ve 18 milyona ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.8 artışla 1.033 petabyte’lara kadar yükseldi.
YATIRIMLAR SÜRECEK
Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Makroekonomik koşulların etkisiyle yüksek artış gösteren maliyetlerimize rağmen hedeflerimize paralel büyümemizi sürdüreceğimize ve daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.