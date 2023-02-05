05 Şub 2023 - 11:58- Gündem G: 05 Şub 2023 - 12:06

Gebze Belediyesine ait 24 adet parsel satışı ihale edilecek

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Gebze Belediyesine ait 24 adet parsel satışı ihale edilecek
Gebze Belediyesine ait 24 adet parsel satışı ihale edilecek mask

İlçemiz Mustafapaşa (Mevlana, Gaziler) Mah., Çayırova (Mimarsinan) Mah., Osmanyılmaz (Köşklüçeşme ,Ulus, Mustafapaşa, Beylikbağı) mahallelerinde bulunan aşağıda listelenmiş mahalle, pafta, ada, parsel numaraları, alanları, imar durumları,  muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri yazılı 24 adet imar parselleri satışa çıkarılmıştır.

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# Çayırova

05 Şub 2023 - 11:58 - Gündem

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Gebze Belediyesine ait 24 adet parsel satışı ihale edilecek mask
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