Derince’ye sporcu mükemmeliyet merkezi

SEKASEM ve GEBZESEM ile şampiyonlara yakışır tesisleri Kocaeli’ye kazandıran Büyükşehir, şimdi de Derince’de Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi’ni inşa etmek için harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Derince Sporcu Mükemmeliyet Merkezi olarak müjdelediği tesisin yapımı için ihale düzenlendi. İhaleye katılan 4 firma teklif verdi. Bir firmanın ise teminat yatırmadığı için teklifi geçersiz sayıldı. Verilen teklifler ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra kazanan firma belli olacak. İhaleyi kazanan firmaya sözleşmeden sonra yer teslimi yapılarak çalışmalar başlayacak. Çalışmaların 900 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.
TEKLİFLER
Ünaliş İnşaat 396 milyon 641 bin TL
Fiba Halı Medikal 439 milyon 900 bin TL
Haldız İnşaat 457 milyon 500 bin TL
Hüsamettin Peker 524 milyon TL
4 FİRMA TEKLİF VERDİ
Büyükşehir’in düzenlediği Derince’deki Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezinin yapım ihalesine 4 firma teklif verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.