05 Şub 2023 - 13:15- Spor G: 05 Şub 2023 - 13:18

Derince’ye sporcu mükemmeliyet merkezi

Kocaeli, son yıllarda özellikle spor alanındaki tesisleşmeyle Türkiye’de parmakla gösteriliyor. Yeni spor tesisleri, Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesine de öncülük ediyor.

Derince’ye sporcu mükemmeliyet merkezi mask
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SEKASEM ve GEBZESEM ile şampiyonlara yakışır tesisleri Kocaeli’ye kazandıran Büyükşehir,  şimdi de Derince’de Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi’ni inşa etmek için harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Derince Sporcu Mükemmeliyet Merkezi olarak müjdelediği tesisin yapımı için ihale düzenlendi. İhaleye katılan 4 firma teklif verdi. Bir firmanın ise teminat yatırmadığı için teklifi geçersiz sayıldı. Verilen teklifler ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra kazanan firma belli olacak. İhaleyi kazanan firmaya sözleşmeden sonra yer teslimi yapılarak çalışmalar başlayacak. Çalışmaların 900 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

TEKLİFLER

Ünaliş İnşaat                 396 milyon 641 bin TL

Fiba Halı Medikal          439 milyon 900 bin TL

Haldız İnşaat                 457 milyon 500 bin TL  

Hüsamettin Peker          524 milyon TL

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir’in düzenlediği Derince’deki Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezinin yapım ihalesine 4 firma teklif verdi.

# eğitim, ihale

05 Şub 2023 - 13:15 - Spor

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