Derince’ye sporcu mükemmeliyet merkezi

SEKASEM ve GEBZESEM ile şampiyonlara yakışır tesisleri Kocaeli’ye kazandıran Büyükşehir, şimdi de Derince’de Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezi’ni inşa etmek için harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Derince Sporcu Mükemmeliyet Merkezi olarak müjdelediği tesisin yapımı için ihale düzenlendi. İhaleye katılan 4 firma teklif verdi. Bir firmanın ise teminat yatırmadığı için teklifi geçersiz sayıldı. Verilen teklifler ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra kazanan firma belli olacak. İhaleyi kazanan firmaya sözleşmeden sonra yer teslimi yapılarak çalışmalar başlayacak. Çalışmaların 900 takvim gününde bitirilmesi planlanıyor.

TEKLİFLER

Ünaliş İnşaat 396 milyon 641 bin TL

Fiba Halı Medikal 439 milyon 900 bin TL

Haldız İnşaat 457 milyon 500 bin TL

Hüsamettin Peker 524 milyon TL

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir’in düzenlediği Derince’deki Gençlik ve Sporcu Eğitim Merkezinin yapım ihalesine 4 firma teklif verdi.