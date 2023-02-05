2.MEVLÜT ERDİNÇ VAK’ASI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

EREN’İN DERDİÇOK

Ankaragücü ile yollarını ayıran Eren Derdiyok, Kocaelispor kanallarının tamamını zorlarken, yönetim kesinlikle bu transfere sıcak bakmıyor. Uzun süredir forma giymeyen Eren için “2.bir Mevlüt Erdinç vak’ası yaşamak istemiyoruz” diyen başkan Engin Koyun, bu transfere kesinlikle sıcak bakmıyor. Teknik patron Fırat Gül de dengelerin bozulmaması adına uyum sağlayacak bir oyuncu istiyor.

KULÜPLERİ VREMİYOR

Öte yandan şampiyonluğa koşan 1.Lig takımı Samsunspor’un başarılı genç golcüsü Ahmet Sagat’a da, Kocaelispor’a gelmesi konusunda teknik adam Hüseyin Eroğlu izin vermiyor. Transferdeki bir diğer hedef Denizlili Ömer Şişmanoğlu’na da kulübünden izin çıkmıyor. Bu durumda başka isimlere yönelen yönetim, dün yine 7/24 transfer trafiği yaşadı. Bugün bir isimin netlik kazanması bekleniyor.