2.MEVLÜT ERDİNÇ VAK’ASI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

EREN’İN DERDİÇOK
Ankaragücü ile yollarını ayıran Eren Derdiyok, Kocaelispor kanallarının tamamını zorlarken, yönetim kesinlikle bu transfere sıcak bakmıyor. Uzun süredir forma giymeyen Eren için “2.bir Mevlüt Erdinç vak’ası yaşamak istemiyoruz” diyen başkan Engin Koyun, bu transfere kesinlikle sıcak bakmıyor. Teknik patron Fırat Gül de dengelerin bozulmaması adına uyum sağlayacak bir oyuncu istiyor.
KULÜPLERİ VREMİYOR
Öte yandan şampiyonluğa koşan 1.Lig takımı Samsunspor’un başarılı genç golcüsü Ahmet Sagat’a da, Kocaelispor’a gelmesi konusunda teknik adam Hüseyin Eroğlu izin vermiyor. Transferdeki bir diğer hedef Denizlili Ömer Şişmanoğlu’na da kulübünden izin çıkmıyor. Bu durumda başka isimlere yönelen yönetim, dün yine 7/24 transfer trafiği yaşadı. Bugün bir isimin netlik kazanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.