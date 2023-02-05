05 Şub 2023 - 13:35- Spor G: 05 Şub 2023 - 13:40

2.MEVLÜT ERDİNÇ VAK’ASI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Kocaelispor yönetimi geçtiğimiz yıldan dersini iyi almış. 1.Lig’de düştüğümüz sezon birçok ünlü isme imza attıran, ancak sahada hayalet gibi gezdiklerini görünce şok olan yönetim, Eren Derdiyok konusunda da aynı hatayı yapmak istemiyor

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
2.MEVLÜT ERDİNÇ VAK’ASI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ mask
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EREN’İN DERDİÇOK

Ankaragücü ile yollarını ayıran Eren Derdiyok, Kocaelispor kanallarının tamamını zorlarken, yönetim kesinlikle bu transfere sıcak bakmıyor. Uzun süredir forma giymeyen Eren için “2.bir Mevlüt Erdinç vak’ası yaşamak istemiyoruz” diyen başkan Engin Koyun, bu transfere kesinlikle sıcak bakmıyor. Teknik patron Fırat Gül de dengelerin bozulmaması adına uyum sağlayacak bir oyuncu istiyor.

KULÜPLERİ VREMİYOR

Öte yandan şampiyonluğa koşan 1.Lig takımı Samsunspor’un başarılı genç golcüsü Ahmet Sagat’a da, Kocaelispor’a gelmesi konusunda teknik adam Hüseyin Eroğlu izin vermiyor. Transferdeki bir diğer hedef Denizlili Ömer Şişmanoğlu’na da kulübünden izin çıkmıyor. Bu durumda başka isimlere yönelen yönetim, dün yine 7/24 transfer trafiği yaşadı. Bugün bir isimin netlik kazanması bekleniyor.

# Kocaelispor, genç

05 Şub 2023 - 13:35 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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