Bilim Akademisi Üyesi olan ve ülkemizde deprem denilince ilk akla gelen isim olan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yapılan yanlış ve yanıltıcı deprem yorum yapanları uyardı. Görür açıklamasında " Arkadaşlar, bazılarımız deprem gibi bilimsel ve toplumu etkileyecek bir konuyu bile anlamsız ve yanlış yorumlamaktan çekinmiyor. Bunu gır gır olarak da öyle düşünüyorsanız da yapmayın. Bilmediğiniz konulara fikir ileri sürmeyin. Bu işin vebali ve sorumluluğu vardır. Yakışmıyor."ifadelerini kullandı
05 Şub 2023 - 13:54- Gündem Güncelleme: 05 Şub 2023 - 13:58
Prof. Dr. Naci Görür deprem yorumu yapanları uyardı
Prof. Dr. Naci Görür, yanlış ve yanıltıcı deprem yorumları yapanları uyardı. Gır gır olarak dalga geçenleri de uyardı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.