05 Şub 2023 - 13:54- Gündem G: 05 Şub 2023 - 13:58

Prof. Dr. Naci Görür deprem yorumu yapanları uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, yanlış ve yanıltıcı deprem yorumları yapanları uyardı. Gır gır olarak dalga geçenleri de uyardı

Cihat Polat
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Prof. Dr. Naci Görür deprem yorumu yapanları uyardı mask

Bilim Akademisi Üyesi olan ve ülkemizde deprem denilince ilk akla gelen isim olan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yapılan yanlış ve yanıltıcı deprem yorum yapanları uyardı. Görür açıklamasında " Arkadaşlar, bazılarımız deprem gibi bilimsel ve toplumu etkileyecek bir konuyu bile anlamsız ve yanlış yorumlamaktan çekinmiyor. Bunu gır gır olarak da öyle düşünüyorsanız da yapmayın. Bilmediğiniz konulara fikir ileri sürmeyin. Bu işin vebali ve sorumluluğu vardır. Yakışmıyor."ifadelerini kullandı

05 Şub 2023 - 13:54 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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