Prof. Dr. Naci Görür deprem yorumu yapanları uyardı

Bilim Akademisi Üyesi olan ve ülkemizde deprem denilince ilk akla gelen isim olan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yapılan yanlış ve yanıltıcı deprem yorum yapanları uyardı. Görür açıklamasında " Arkadaşlar, bazılarımız deprem gibi bilimsel ve toplumu etkileyecek bir konuyu bile anlamsız ve yanlış yorumlamaktan çekinmiyor. Bunu gır gır olarak da öyle düşünüyorsanız da yapmayın. Bilmediğiniz konulara fikir ileri sürmeyin. Bu işin vebali ve sorumluluğu vardır. Yakışmıyor."ifadelerini kullandı